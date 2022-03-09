Едут с громкоговорителями. Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка, Ворзель: попытка эвакуации

Началась попытка эвакуации мирного населения по гуманитарному коридору из городов Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка, Ворзель. Об этом в telegram-канале сообщил глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба.

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"Началась эвакуация людей по гуманитарному коридору. У нас есть договоренность (по этим городам. – Ред.)", – сказал он.

На фоне видеообращения Кулебы слышны обстрелы. "Есть у нас такие нюансы во время начала эвакуации", – отметил глава ОГА.

По его словам, колонны уже заехали, сейчас отправляется колонна на Бучу: "Очень надеюсь, что все пройдет хорошо, и мы заберем всех наших людей. Это вопрос чувствительный, люди сидят без мобильных телефонов, без электроэнергии. ГСЧС едет с громкоговорителями, будут делать объявления. Ждем".

Ранее в ОГА сообщали, что гуманитарный коридор открыт через Стоянку и Белогородку на Киев.

Адреса для эвакуации:

1. Ирпень, отель Ирпень, ул. Соборная, 105Б

2. Ворзель, Укрпошта, ул. Курортная, 25

3. Буча, Бучанский горсовет, ул. Энергетиков, 12

4. Гостомель, Исправительная колония, ул. Мирная, 3А

5. Бородянка, Церковь, ул. Православная — ул. Центральная

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Валерия Кондратова

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