"Эгегей, эскалация!" Прием Швеции, Финляндии в НАТО обнулил отговорки для Украины – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в ближайшей перспективе не стоит рассчитывать на изменение позиции НАТО относительно членства Украины, несмотря на решение Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

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"Украина также остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию подобно Европейскому Союзу и начало делать конкретные вещи по обеспечению вступления Украины в альянс", — сказал Кулеба.

По его мнению, в альянсе было принято неформальное, но стратегическое решение не находиться на передовых ролях в поддержке Украины. Поэтому даже помощь от стран НАТО не следует расценивать как помощь от альянса в целом.

В то же время Кулеба подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии фактически обнулило аргументы о том, почему нельзя брать Украину в альянс.

"Нам же говорили: "Мы же не можем идти вперед на границу, у нас будет общая граница с Россией. Вы чего, это же Россия, эгегей, эскалация". Пожалуйста, у них сколько теперь две тысячи километров общей границы. [. ..] Это то, о чем мы постоянно говорили, что все это они придумали просто для того, чтобы оправдывать свое нежелание интегрировать нас", — сказал он.

"В конце концов, полной интеграции Украины в Запад нет больше альтернативы. А Запад – это, в частности, и Североатлантический альянс. Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступили. Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя принимать", — добавил Кулеба.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина сохраняет курс на интеграцию в НАТО.

Андрей Водяный

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