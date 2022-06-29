Украина сохраняет курс на членство в НАТО — замглавы ОП

Украина сохраняет курс на интеграцию в НАТО. Об этом в Мадриде, где проходит саммит Альянса, заявил заместитель главы ОП Игорь Жовква, сообщает корреспондент Европейской правды из столице Испании.

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Жовква, который возглавляет делегацию Украины на саммите, заявил, что удовлетворен результатами встречи, а также подчеркнул, что Киев сохраняет курс на вступление в Альянс.

"Никто не снимает с повестки дня евроатлантическую интеграцию Украины", – подчеркнул он. По мнению чиновника, членство в НАТО остается лучшей гарантией безопасности для Украины.

Жовква также отметил, что видит новые возможности для Украины после приглашения в НАТО Швеции и Финляндии в обход механизма ПДЧ. "Мы приняли к сведению такую возможность", – заявил чиновник.

Он убежден, что Украина уже сейчас совместима со стандартами Альянса.

"На сегодняшний день во время войны трудно утверждать, что Украина не отвечает стандартам НАТО – это касается стратегии или тактики военных действий. Украина ведет войну пусть не со второй армией мира, но не самой слабой. И мы доказываем, что каждый день мы являемся взаимосовместимыми со стандартами НАТО", – заявил он.

По его мнению, членство в НАТО остается лучшей гарантией безопасности для Украины.

Президент Владимир Зеленский, выступая на саммите в Мадриде, заявил, что сегодня начинается новая история для всего НАТО – настоящие цели России все понимают, а Москва уже давно считает Альянс врагом.

Вадим Ребрина

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