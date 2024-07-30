Экономическое бронирование. Марченко: Актуально, но сейчас самая первая задача – выжить

Чиновник пока не готов сказать, на каком именно этапе можно будет обсуждать такое бронирование

Сергей Марченко (Фото: Facebook должностного лица)

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что идея экономического бронирования остается актуальной, но сейчас самая первая задача – выжить. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина

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"Эта идея [экономического бронирования] остается актуальной. Но сейчас самая первая задача – выжить. Для того чтобы выжить, нам нужны деньги и достаточное количество людей, готовых защищать эту страну", – сказал Марченко.

И только после этого можно будет "говорить обо всех других вещах", в том числе и об экономическом бронировании, считает министр.

При этом чиновник пока не готов сказать, на каком именно этапе можно будет обсуждать такое бронирование.

СПРАВКА. В Верховной Раде сейчас есть три



→ с уплатой повышенного военного сбора в 20 400 грн в месяц за каждого забронированного;



→ с бронированием по уровню зарплаты более 36 336 грн;



→ со смешанной моделью: 36 336 грн зарплаты для наемного работника, 20 400 грн военного сбора для ФОП. В Верховной Раде сейчас есть три законопроекта об экономическом бронировании → с уплатой повышенного военного сбора в 20 400 грн в месяц за каждого забронированного;→ с бронированием по уровню зарплаты более 36 336 грн;→ со смешанной моделью: 36 336 грн зарплаты для наемного работника, 20 400 грн военного сбора для ФОП.

Против экономического бронирования выступают многие депутаты, в том числе в руководстве парламента. Первый заместитель председателя Верховной Рады Корниенко сказал, что это может создать еще одну линию раскола общества на богатых и бедных.

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вениславский говорил, что "это очень сенситивный вопрос", и в парламенте не гарантируют принятие закона об экономическом бронировании.

Глава профильного комитета по вопросам экономического развития Наталуха заявил, что законопроект об экономическом бронировании планируют вынести на голосование в Раде в первом чтении до конца июля, сообщало Суспильне.

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