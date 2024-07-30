Економічне бронювання. Голова Мінфіну: Ідея актуальна, але зараз найперша задача – вижити

Посадовець поки що не готовий сказати, на якому саме етапі можна буде обговорювати таке бронювання

Сергій Марченко (Фото: Facebook посадовця)

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ідея економічного бронювання залишається актуальною, але зараз найперше завдання – вижити. Про це він заявив він в інтерв'ю РБК-Україна

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"Ця ідея [економічного бронювання] залишається актуальною. Але зараз найперша задача – вижити. Для того, щоб вижити, нам потрібні гроші і достатня кількість людей, готових захищати цю країну", – сказав Марченко.

І тільки після цього можна буде "говорити про всі інші речі", зокрема й про економічне бронювання, вважає міністр.

Водночас посадовець поки що не готовий сказати, на якому саме етапі можна буде обговорювати таке бронювання.

ДОВІДКА. У Верховній Раді зараз є три



→ зі сплатою підвищеного військового збору у 20 400 грн на місяць за кожного заброньованого;



→ із бронюванням за рівнем зарплати у понад 36 336 грн;



→ зі змішаною моделлю: 36 336 грн зарплати для найманого працівника, 20 400 грн військового збору для ФОПів. У Верховній Раді зараз є три законопроєкти про економічне бронювання → зі сплатою підвищеного військового збору у 20 400 грн на місяць за кожного заброньованого;→ із бронюванням за рівнем зарплати у понад 36 336 грн;→ зі змішаною моделлю: 36 336 грн зарплати для найманого працівника, 20 400 грн військового збору для ФОПів.

Проти економічного бронювання виступають багато депутатів, зокрема у керівництві парламенту. Перший заступник голови Верховної Ради Корнієнко сказав, що це може створити "ще одну лінію розколу суспільства на багатих і бідних".

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Веніславський казав, що "це дуже сенситивне питання", і у парламенті не гарантують ухвалення закону про економічне бронювання.

Голова профільного комітету з питань економічного розвитку Наталуха заявив, що законопроєкт про економічне бронювання планують винести на голосування у Раді в першому читанні до кінця липня, повідомляло Суспільне.

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