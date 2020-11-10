Экс-чиновник времен Януковича, которого объявляли в розыск, прошел в облсовет от ОПЗЖ

В 2016 году об объявлении Владислава Каськива в розыск по подозрению в хищении госсредств сообщал лично глава МВД Арсен Аваков

Бывший глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив прошел от ОПЗЖ в Закарпатский областной совет. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

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На сайте указано, что Каськив – частный предприниматель и проживает в Киеве.

В марте 2016 года Каськив был объявлен в розыск по подозрению в хищении 7,5 млн грн бюджетных средств. 8 сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-чиновник был задержан в Панаме.

10 сентября того же года суд в Панаме избрал Каськиву меру пресечения в виде залога $600 тысяч и ограничения передвижения в столице. Около года назад он внес залог. По данным ГПУ, экс-чиновник просил политическое убежище в этой стране, но Панама ему отказала.

1 ноября 2017 года в ГПУ заявили, что Каськив был депортирован из Панамы в Украину.







Вадим Ребрина

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