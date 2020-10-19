Экс-депутат, который сидел за умышленное убийство, участвует в местных выборах

Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец

Бывший народный депутат Виктор Лозинский, который был признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 15 годам заключения, баллотируется в Кировоградской области на пост главы объединенной территориальной общины. Об этом ВВС News Украина сообщили в местной территориальной избирательной комиссии.

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"Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкого ОТГ Голованевского района Кировоградской области", – сообщили в ТИК.

Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец.

20 апреля 2011 года Лозинский был осужден за убийство к 15 годам лишения свободы. Суд признал Лозинского, экс-прокурора Голованивского района Евгения Горбенко, экс-начальника Голованивского райотдела милиции Михаила Ковальского, а также егеря Василия Перепелицу виновными в убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олийника.

11 июня 2014 года по решению суда бывшего нардепа Лозинского освободили из заключения по состоянию здоровья, позже он был помещен в колонию.

В 2016 г Лозинскому пересчитали срок заключения по "закону Савченко", согласно которому день в СИЗО считается за два, и он вышел на свободу.

В мае 2019 Днепровский районный суд Киева вообще снял судимость с Лозинского. А в сентябре это решение, как настаивает Лозинский, подтвердил Верховный Суд.

Вадим Ребрина

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