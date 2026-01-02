Экс-гауляйтер Херсона Кобец получил пожизненный приговор в Украине
Коллаборационист и бывший гауляйтер Херсона Александр Кобец заочно приговорен к пожизненному заключению за государственную измену Украине – он продолжает работать на россиян в оккупации. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Как установило расследование, до начала полномасштабной войны он проживал в Киеве, где занимался коммерцией и имел тесные связи с представителями России. В марте 2022 года Кобец незаконно выехал из Украины и через третьи страны прибыл в тогда еще оккупированный Херсон.
Российские оккупанты назначили подозреваемого следить за городом и выполнять функции главы администрации. Он немедленно начал подготовку к псевдореферендуму о "присоединении" региона к России.
Также Кобец внедрял российское "законодательство" в захваченных коммунальных учреждениях и учреждениях социальной сферы, в частности, в школах, больницах и детских садах. Свои действия он координировал с другим гауляйтером – Владимиром Сальдо и кураторами из Москвы.
Однако вскоре фигуранта "понизили в должности" и отправили в Геническ налаживать работу местных фейковых органов РФ.
Суд признал Кобца виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена и коллаборационистская деятельность. Ему заочно вынесен приговор о пожизненном заключении с конфискацией имущества.
