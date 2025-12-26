СБУ: В центре Киева иностранец пытался убить офицера украинской разведки – видео
Служба безопасности Украины заявила о задержании в Киеве иностранца, который пытался убить офицера Главного управления разведки.
Спецслужба утверждает, что провела многоэтапную спецоперацию и разоблачила мужчину, который намеревался совершить убийство воина ГУР в центральной части столицы.
"Сотрудники СБУ задержали киллера "на горячем", когда он достал пистолет и прицелился в военного ГУР МО в одном из столичных заведений", – сказано в сообщении.
По данным следствия, покушение совершил 28-летний гражданин центральноазиатской страны. Его завербовали в родном государстве, когда он искал легкие заработки в Telegram-каналах.
По инструкции россиян, мужчина, выдавая себя за туриста, прибыл в Украину и сначала остановился в Первомайске Николаевской области. Там он приобрел несколько смартфонов и SIM-карты, которые регулярно менял для конспирации связи с ФСБ.
Впоследствии иностранец выехал в Киев, получил от куратора фото потенциальной "цели", ее ориентировочные геолокации и координаты тайника, из которого забрал пистолет с патронами.
За физическую расправу над офицером ему пообещали $50 000 и легализацию в одной из стран ЕС.
На месте покушения на украинского разведчика у задержанного изъято оружие с боеприпасами и смартфон с доказательствами его контактов с ФСБ.
Ему объявлено о подозрениях по статьям о законченном покушении на умышленное убийство, пособничество государству-агрессору и незаконное обращение с оружием и боеприпасами.
Иностранец арестован, ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.
