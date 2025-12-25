За последние 10 лет более 3200 человек получили подозрения в госизмене – СБУ

СБУ (Иллюстративное фото: ssu.gov.ua)

С 2014 года следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в государственной измене более 3200 лицам. Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос LIGA.net со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований.

В период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2021 года подозрение по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) объявили почти 500 лицам. В суды в это время направили обвинительные акты в отношении более 350 фигурантов.

С начала 2022 года и до конца 2025 года следователи СБУ сообщили о подозрении в госизмене более чем 2700 лицам. Обвинительные акты в суды направили в отношении более 2500 подозреваемых.

В СБУ также отметили, что законодательство не предусматривает учет уголовных производств по отдельным критериям, в частности по профессиональной принадлежности фигурантов.