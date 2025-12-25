За останні 12 років понад 3200 осіб отримали підозри у держзраді – СБУ

Майже проти 3000 фігурантів СБУ скерувала до суду обвинувальні акти

СБУ (Ілюстративне фото: ssu.gov.ua)

З 2014 року слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру в державній зраді понад 3200 особам. Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит LIGA.net із посиланням на дані Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2021 року підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) оголосили майже 500 особам. До судів у цей час скерували обвинувальні акти щодо понад 350 фігурантів.

З початку 2022 року і до кінця 2025 року слідчі СБУ повідомили про підозру в держзраді більш ніж 2700 особам. Обвинувальні акти до судів направили щодо понад 2500 підозрюваних.

У СБУ також зазначили, що законодавство не передбачає облік кримінальних проваджень за окремими критеріями, зокрема за професійною приналежністю фігурантів.