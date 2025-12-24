В Україні досі є майже 8000 церков Московського патріархату: які регіони в "лідерах"

За час повномасштабної війни Росії проти України до ПЦУ перейшли 934 громади

Собор Свято-Пантелеймонівський у столичному парку Феофанія (Фото: Wikipedia)

В Україні продовжують функціонувати 7826 церков Московського патріархату, попри закон, який забороняє діяльність пов’язаних із Росією релігійних організацій. Про це свідчать дані Опендатабот.

Найбільша кількість таких церков зосереджена:

→ в Дніпропетровській області – 522;

→ у Вінницькій області – 495;

→ на Закарпатті – 487.

Найменше церков Московського патріархату у Львівській (шість) та Івано-Франківській (вісім) областях.

Географія церков з російським слідом (Фото: Опендатабот)

Лише 18 релігійних установ з майже 8000 відкрито декларують такі зв’язки.

За майже чотири роки повномасштабної війни офіційно до Православної церкви (ПЦУ) перейшли 934 релігійні громади. Найчастіше до української церкви навертались релігійні установи з Хмельницької (205), Київської (196) та Вінницької (105) областей. Пік переходів припав на 2023 рік – тоді змінили юрисдикцію 386 громад.

Перехід церкви від однієї митрополії до іншої займає тривалий час. Тому дані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань можуть різнитися від інформації "на місцях" та у ПЦУ.

Церкви Московського патріархату (Фото: Опендатабот)