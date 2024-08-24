Зеленський підписав закон про заборону РПЦ та її прихильників в Україні

В УПЦ МП буде дев'ять місяців, аби довести, що вона дійсно розірвала всі зв'язки з патріархом РПЦ Кирилом

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський у День незалежності України підписав закон, який забороняє діяльність пов’язаних із Росією релігійних організацій. Відповідна позначка "повернуто із підписом президента" з’явилася під карткою закону №8371 на сайті Верховної Ради.

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Закон набере чинності через 30 днів. Після цього церкви матимуть дев’ять місяців на те, щоби розірвати зв’язки з РПЦ. Перевірятиме їхню діяльність спеціальна комісія, яку створить Держслужба з етнополітики і свободи совісті.

В УПЦ МП переконані, що закон прийнятий під їхню ліквідацію. Про це LIGA.net заявив очільник інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент (Вечеря): "Це лише ширма... Головне завдання закону – це ліквідація УПЦ, а не запобігання якимось викликам у державній безпеці".

"Мені юристи пояснили, що нові норми дозволяють за заявою будь-якої людини розпочати процедуру припинення… релігійної організації. Тому що вона [церква] буде підозрюватися в тому, що агітує за якийсь там "русский мир". Без якихось підстав, без аргументації", – сказав він.

У ПЦУ вважають, що навіть якщо юридично УПЦ МП "чиста" – вона зберігає канонічний зв’язок із російською церквою. "Відмежування – це не значить вихід із Московського патріархату. А от канонічний зв'язок з Московською патріархією, звичайно, нікуди не подівся", – каже LIGA.net митрополит ПЦУ Олександр (Драбинко).

За його словами, собор у Феофанії, вносячи у травні 2022 року зміни до статуту про управління УПЦ, в одному із пунктів зазначив, що вона керується Грамотою патріарха Олексія: "А в цій грамоті чітко прописано, що УПЦ пов'язана з іншими помісними православними церквами і світовим православ'ям через РПЦ".