Зеленський підписав закон про заборону РПЦ та її прихильників в Україні
Президент Володимир Зеленський у День незалежності України підписав закон, який забороняє діяльність пов’язаних із Росією релігійних організацій. Відповідна позначка "повернуто із підписом президента" з’явилася під карткою закону №8371 на сайті Верховної Ради.
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Закон набере чинності через 30 днів. Після цього церкви матимуть дев’ять місяців на те, щоби розірвати зв’язки з РПЦ. Перевірятиме їхню діяльність спеціальна комісія, яку створить Держслужба з етнополітики і свободи совісті.
В УПЦ МП переконані, що закон прийнятий під їхню ліквідацію. Про це LIGA.net заявив очільник інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент (Вечеря): "Це лише ширма... Головне завдання закону – це ліквідація УПЦ, а не запобігання якимось викликам у державній безпеці".
"Мені юристи пояснили, що нові норми дозволяють за заявою будь-якої людини розпочати процедуру припинення… релігійної організації. Тому що вона [церква] буде підозрюватися в тому, що агітує за якийсь там "русский мир". Без якихось підстав, без аргументації", – сказав він.
У ПЦУ вважають, що навіть якщо юридично УПЦ МП "чиста" – вона зберігає канонічний зв’язок із російською церквою. "Відмежування – це не значить вихід із Московського патріархату. А от канонічний зв'язок з Московською патріархією, звичайно, нікуди не подівся", – каже LIGA.net митрополит ПЦУ Олександр (Драбинко).
За його словами, собор у Феофанії, вносячи у травні 2022 року зміни до статуту про управління УПЦ, в одному із пунктів зазначив, що вона керується Грамотою патріарха Олексія: "А в цій грамоті чітко прописано, що УПЦ пов'язана з іншими помісними православними церквами і світовим православ'ям через РПЦ".
- 19 жовтня 2023 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, котрий дає юридичні підстави для заборони УПЦ МП.
- 20 серпня Верховна Рада в цілому ухвалила закон №8371 про заборону в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Серед "слуг" голосували "проти" та утримались семеро: список.
- З початку великої війни, за даними СБУ, відкриті провадження щодо 100 священників УПЦ МП.