Зеленский подписал закон о запрете РПЦ и ее сторонников в Украине

У УПЦ МП будет девять месяцев, чтобы доказать, что она действительно разорвала все связи с патриархом РПЦ Кириллом

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в День независимости Украины подписал закон, запрещающий деятельность связанных с Россией религиозных организаций. Соответствующая отметка "возвращен с подписью президента" появилась под карточкой закона №8371 на сайте Верховной Рады.

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Закон вступит в силу через 30 дней. После этого у церквей будет девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ. Проверять их деятельность будет специальная комиссия, которую создаст Госслужба по этнополитике и свободе совести.

В УПЦ МП убеждены, что закон принят под их ликвидацию. Об этом LIGA.net заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря): "Это только ширма... Главная задача закона – это ликвидация УПЦ, а не предотвращение каких-либо вызовов в государственной безопасности".

"Мне юристы объяснили, что новые нормы позволяют по заявлению любого человека начать процедуру прекращения… религиозной организации. Потому что она [церковь] будет подозреваться в том, что агитирует за какой-то там "русский мир". Без каких-либо оснований, без аргументации", – сказал он.

В ПЦУ считают, что даже если юридически УПЦ МП "чиста" – она сохраняет каноническую связь с российской церковью. "Отмежевание – не значит выход из Московского патриархата. А вот каноническая связь с Московской патриархией, конечно, никуда не делась", – говорит LIGA.net митрополит ПЦУ Александр (Драбинко).

По его словам, собор в Феофании, внося в мае 2022 года изменения в устав об управлении УПЦ, в одном из пунктов отметил, что она руководствуется Грамотой патриарха Алексея: "А в этой грамоте четко прописано, что УПЦ связана с другими поместными православными церквями и мировым православием через РПЦ".