В Украине до сих пор есть почти 8000 церквей Московского патриархата: какие регионы в "лидерах"

За время полномасштабной войны России против Украины в ПЦУ перешли 934 общины

Собор Свято-Пантелеймоновский в столичном парке Феофания (Фото: Wikipedia)

В Украине продолжают функционировать 7826 церквей Московского патриархата, несмотря на закон, который запрещает деятельность связанных с Россией религиозных организаций. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Наибольшее количество таких церквей сосредоточено:

→ в Днепропетровской области – 522;

→ в Винницкой области – 495;

→ на Закарпатье – 487.

Меньше всего церквей Московского патриархата во Львовской (шесть) и Ивано-Франковской (восемь) областях.

География церквей с российским следом (Фото: Опендатабот)

Всего 18 религиозных учреждений из почти 8000 открыто декларируют такие связи.

За почти четыре года полномасштабной войны официально в Православную церковь (ПЦУ) перешли 934 религиозные общины. Чаще всего в украинскую церковь обращались религиозные учреждения из Хмельницкой (205), Киевской (196) и Винницкой (105) областей. Пик переходов пришелся на 2023 год – тогда сменили юрисдикцию 386 общин.

Переход церкви от одной митрополии в другую занимает длительное время. Поэтому данные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований могут отличаться от информации "на местах" и в ПЦУ.

Церкви Московского патриархата (Фото: Опендатабот)