В Украине до сих пор есть почти 8000 церквей Московского патриархата: какие регионы в "лидерах"
В Украине продолжают функционировать 7826 церквей Московского патриархата, несмотря на закон, который запрещает деятельность связанных с Россией религиозных организаций. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
Наибольшее количество таких церквей сосредоточено:
→ в Днепропетровской области – 522;
→ в Винницкой области – 495;
→ на Закарпатье – 487.
Меньше всего церквей Московского патриархата во Львовской (шесть) и Ивано-Франковской (восемь) областях.
Всего 18 религиозных учреждений из почти 8000 открыто декларируют такие связи.
За почти четыре года полномасштабной войны официально в Православную церковь (ПЦУ) перешли 934 религиозные общины. Чаще всего в украинскую церковь обращались религиозные учреждения из Хмельницкой (205), Киевской (196) и Винницкой (105) областей. Пик переходов пришелся на 2023 год – тогда сменили юрисдикцию 386 общин.
Переход церкви от одной митрополии в другую занимает длительное время. Поэтому данные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований могут отличаться от информации "на местах" и в ПЦУ.
- 28 августа стало известно, что Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести признала Украинскую православную церковь Московского патриархата аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена.
- 2 сентября ДЭСС подала в суд на ликвидацию Украинской православной церкви Московского патриархата.
