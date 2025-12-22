16 українців з Донбасу та Криму отримали підозри – добровільно воювали за Росію
В Донецькій області 16 чоловіків, які добровільно воювали на стороні російських окупантів проти України, отримали підозри. Наразі вони в українському полоні, повідомила Донецька обласна прокуратура.
Йдеться про мешканців тимчасово окупованих Донецької області та Криму. Їх підозрюють у державній зраді та колабораційній діяльності.
Правоохоронці з'ясували, що шестеро підозрюваних добровільно приєднались до збройних формувань невизнаної терористичної організації "ДНР" у період з 2104 по 2022 років. Ще 10 – вже під час повномасштабної війни.
Чоловіки обійняли посади командирів взводу та відділення, стрільців, водія-механіка, кулеметника, вогнеметника й навідника. Троє з них вступили до так званого батальйону "Беркут", що діяв у складі окупаційних військ. Воювали у у Куп’янську, Бахмуті, Торецьку, Авдіївці, Очеретиному, Андріївці, Кучеровому Яру, Шаховому та Красногорівці.
Окрім участі у штурмах окупанти чергували на блокпостах, охороняли та облаштовували бойові позиції, виконували господарські роботи. Також вони доставляли боєприпаси на передову, ремонтували військову техніку та будували фортифікаці, щоб стримувати наступ Сил оборони.
У період з серпня по листопад 2025 року підозрювані окупанти були затримані військовими Сил оборони на Покровському напрямку. У прокуратурі зазначили, що максимальне покарання, яке вони можуть отримати – довічне позбавлення волі.
- У листопаді СБУ назвала імена російських окупантів, які вдарили 3 червня по Сумах – їм оголосили підозру.
- 3 грудня колишнього прем’єр-міністра Миколу Азарова в Україні заочно засудили на 15 років. Його підозрюють за кількома статтями, зокрема, у державній зраді.
Коментарі (0)