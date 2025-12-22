16 українців з Донбасу та Криму отримали підозри – добровільно воювали за Росію

Шестеро підозрюваних перейшли на бік РФ з 2014 по 2022 роки, ще десятеро – під час повномасштаьної війни. Їх затримано

Армія Росії (Фото: ресурси пропагандистів)

В Донецькій області 16 чоловіків, які добровільно воювали на стороні російських окупантів проти України, отримали підозри. Наразі вони в українському полоні, повідомила Донецька обласна прокуратура.

Йдеться про мешканців тимчасово окупованих Донецької області та Криму. Їх підозрюють у державній зраді та колабораційній діяльності.

Правоохоронці з'ясували, що шестеро підозрюваних добровільно приєднались до збройних формувань невизнаної терористичної організації "ДНР" у період з 2104 по 2022 років. Ще 10 – вже під час повномасштабної війни.

Чоловіки обійняли посади командирів взводу та відділення, стрільців, водія-механіка, кулеметника, вогнеметника й навідника. Троє з них вступили до так званого батальйону "Беркут", що діяв у складі окупаційних військ. Воювали у у Куп’янську, Бахмуті, Торецьку, Авдіївці, Очеретиному, Андріївці, Кучеровому Яру, Шаховому та Красногорівці.

Окрім участі у штурмах окупанти чергували на блокпостах, охороняли та облаштовували бойові позиції, виконували господарські роботи. Також вони доставляли боєприпаси на передову, ремонтували військову техніку та будували фортифікаці, щоб стримувати наступ Сил оборони.

У період з серпня по листопад 2025 року підозрювані окупанти були затримані військовими Сил оборони на Покровському напрямку. У прокуратурі зазначили, що максимальне покарання, яке вони можуть отримати – довічне позбавлення волі.