СБУ назвала імена російських окупантів, які вдарили 3 червня по Сумах: їм оголосили підозру

Ворог ударив по Сумах із РСЗВ "Град" із використанням касетних боєприпасів, що призвело до шести загиблих

Удар по Сумах 3 червня (Фото: Сумська ОВА)

Чотирьом командирам російських збройних угруповань повідомили про підозру – за версією слідства, вони причетні до обстрілу цивільної інфраструктури Сум 3 червня 2025 року. Про це повідомила Служба безпеки України.

Йдеться про удар із реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" по центральній частині прифронтової громади. Ворог використав касетні боєприпаси, щоб збільшити дію ураження.

Внаслідок атаки загинули та були поранені понад 30 осіб, серед яких троє дітей. Під атаку потрапили багатоквартирні будинки, медзаклад та інша цивільна забудова Сум.

Як з'ясували правоохоронці, до організації атаки причетний полковник Володимир Щипіцин – командир 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії Ленінградського військового округу РФ. Саме він планував удар реактивною артилерією.

Також, за даними слідства, він залучив своїх підлеглих:

→ начальника штабу та першого заступника командира полку підполковника Віталія Орлова;

→ начальника артилерії полку підполковника Даміра Гарнаєва.

А наказ відкрити вогонь по Сумах віддав командир реактивної артбатареї російського полку капітан Дмитро Волобуєв.

Усім чотирьом фігурантам заочно повідомили про підозру у вчинені воєнних злочинів, що спричинили загибель людей, вчинених за попередньою змовою групою осіб.