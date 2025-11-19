"Головний військовий священник" Росії отримав підозру від СБУ – благословляв на війну

Російський священник благословляв солдатів на війну проти України та понад 60 разів відвідував тимчасово окуповані частини Донбасу

Дмитро Василенков (Фото: ресурси росіян)

Заступнику голови синодального відділу Російської православної церкви із взаємодії зі збройними силами та правоохоронцями Дмитру Василенкову оголосили про підозру у пропаганді війни проти України. Про це повідомила Служба безпеки України.

Василенкова називають "головним військовим капеланом" Росії – на цю посаду його призначив у квітні 2023 року московський патріарх Кирил (у миру Володимир Гундяєв). Саме Василенков, за словами правоохоронців, благословляв російських солдатів на війну проти України.

СБУ зібрала докази його діяльності. Задля поширення кремлівських наративів серед російських військових підозрюваний проводить спецкурси з підготовки кадрів, які також будуть займатися цим.

Правоохоронці зазначили, що перед призначенням "головним військовим священником", Василенков закінчив військове училище в Ярославлі й духовну семінарію, а згодом став протоієреєм Санкт-Петербурзької єпархії РПЦ.

За матеріалами справи, з 2014 року клірик 60 разів виїжджав на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, де "благословляв" окупантів на війну проти України.

Окрім цього, він активно залучав священників Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) на тимчасово-окупованих територіях до виправдовування захоплення Росією українських регіонів.

Судово-лінгвістична експертиза СБУ підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності Василенкова в інтересах Кремля. Йому заочно повідомили про підозру за двома статтями: пропаганда війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України.