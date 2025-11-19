"Главный военный священник" России получил подозрение от СБУ – благословлял на войну

Российский священник благословлял солдат на войну против Украины и более 60 раз посещал временно оккупированные части Донбасса

Дмитрий Василенков (Фото: ресурсы россиян)

Заместителю председателя синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранителями Дмитрию Василенкову объявили о подозрении в пропаганде войны против Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Василенкова называют "главным военным капелланом" России – на эту должность его назначил в апреле 2023 года московский патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев). Именно Василенков, по словам правоохранителей, благословлял российских солдат на войну против Украины.

СБУ собрала доказательства его деятельности. Для распространения кремлевских нарративов среди российских военных подозреваемый проводит спецкурсы по подготовке кадров, которые также будут заниматься этим.

Правоохранители отметили, что перед назначением "главным военным священником", Василенков окончил военное училище в Ярославле и духовную семинарию, а впоследствии стал протоиереем Санкт-Петербургской епархии РПЦ.

По материалам дела, с 2014 года клирик 60 раз выезжал на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, где "благословлял" оккупантов на войну против Украины.

Кроме этого, он активно привлекал священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на временно-оккупированных территориях к оправданию захвата Россией украинских регионов.

Судебно-лингвистическая экспертиза СБУ подтвердила факты информационно-подрывной деятельности Василенкова в интересах Кремля. Ему заочно сообщили о подозрении по двум статьям: пропаганда войны и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.