СБУ назвала имена оккупантов, которые ударили 3 июня по Сумам: им объявили подозрение

Враг ударил по Сумам из РСЗО "Град" с использованием кассетных боеприпасов, что привело к шести погибшим

Удар по Сумам 3 июня (Фото: Сумская ОГА)

Четырем командирам российских вооруженных группировок сообщили о подозрении - по версии следствия, они причастны к обстрелу гражданской инфраструктуры Сум 3 июня 2025 года. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Речь идет об ударе из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" по центральной части прифронтовой громады. Враг использовал кассетные боеприпасы, чтобы увеличить действие поражения.

В результате атаки погибли и были ранены более 30 человек, среди которых трое детей. Под атаку попали многоквартирные дома, медучреждение и другая гражданская застройка Сум.

Как выяснили правоохранители, к организации атаки причастен полковник Владимир Щипицын - командир 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа РФ. Именно он планировал удар реактивной артиллерией.

Также, по данным следствия, он привлек своих подчиненных:

→ начальника штаба и первого заместителя командира полка подполковника Виталия Орлова;

→ начальника артиллерии полка подполковника Дамира Гарнаева.

А приказ открыть огонь по Сумам отдал командир реактивной артбатареи российского полка капитан Дмитрий Волобуев.

Всем четырем фигурантам заочно сообщили о подозрении в совершении военных преступлений, повлекших гибель людей, совершенных по предварительному сговору группой лиц.