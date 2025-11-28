СБУ назвала имена оккупантов, которые ударили 3 июня по Сумам: им объявили подозрение
Четырем командирам российских вооруженных группировок сообщили о подозрении - по версии следствия, они причастны к обстрелу гражданской инфраструктуры Сум 3 июня 2025 года. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Речь идет об ударе из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" по центральной части прифронтовой громады. Враг использовал кассетные боеприпасы, чтобы увеличить действие поражения.
В результате атаки погибли и были ранены более 30 человек, среди которых трое детей. Под атаку попали многоквартирные дома, медучреждение и другая гражданская застройка Сум.
Как выяснили правоохранители, к организации атаки причастен полковник Владимир Щипицын - командир 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа РФ. Именно он планировал удар реактивной артиллерией.
Также, по данным следствия, он привлек своих подчиненных:
→ начальника штаба и первого заместителя командира полка подполковника Виталия Орлова;
→ начальника артиллерии полка подполковника Дамира Гарнаева.
А приказ открыть огонь по Сумам отдал командир реактивной артбатареи российского полка капитан Дмитрий Волобуев.
Всем четырем фигурантам заочно сообщили о подозрении в совершении военных преступлений, повлекших гибель людей, совершенных по предварительному сговору группой лиц.
- 19 ноября "главный военный священник" России получил подозрение от СБУ. Он благословлял оккупантов на войну против Украины.
- 27 ноября ГБР сообщило о подозрении врачу из Бурятии, который во время оккупации пытался изнасиловать женщину под Киевом.
