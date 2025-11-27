ГБР сообщило о подозрении врачу из Бурятии: пытался изнасиловать женщину под Киевом

Оккупант ворвался в дом с пожилыми женщинами и пытался изнасиловать, а затем избил одну из них

Подозреваемый (Фото: ГБР)

Военному российской армии сообщили о подозрении в сексуальном насилии и других нарушениях законов и обычаев войны во время оккупации Макарова Киевской области. Об этом сообщили Государственное бюро расследований и Нацполиция.

Правоохранители установили, что в марте 2022 года пьяный подозреваемый ворвался в дом 61-летней жительницы Макарова, которая проживала вместе с пожилой лежачей матерью. Воспользовавшись беззащитным положением женщин, оккупант пытался изнасиловать хозяйку дома, а на просьбу остановиться и попытки сопротивляться – жестоко избил женщину ногами, нанеся сильный удар в живот.

Чтобы установить личность россиянина, правоохранители проанализировали данные мобильных операторов по 1500 российским абонентам, которые находились на территории Киевской области. OSINT-исследования позволили определить владельцев российских номеров, а потерпевшая узнала нападавшего по фото.

Им оказался командир госпитального взвода 37 отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Краснознаменной ордена Красной звезды бригады, 36 общевойсковой армии Восточного военного округа (воинская часть 69647 с. Кяхта, Республика Бурятия). До службы в армии оккупант работал врачом.

Ему заочно сообщили о подозрении в совершении жестокого обращения с гражданским населением. За совершенное ему может грозить до 12 лет за решеткой.