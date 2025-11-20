СБУ сообщила подозрение пятерым ставленникам Кремля - депортировали 367 детей из Украины

В феврале и марте 2022 года, по поручению Кремля, Кушаков с четырьмя приспешниками незаконно депортировали в РФ сотни украинских детей

Михаил Кушаков (Фото: ресурсы оккупантов)

Пятерым российским оккупантам, которые причастны к незаконной депортации в Россию 367 украинских детей, сообщили о подозрении. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора.

Речь идет о ставленнике Кремля, который отвечал якобы за образование и науку в террористической организации ДНР Михаиле Кушакове, а также четырех его сообщниках:

→ Игоре Лизове - гауляйтере Амвросиевского района временно оккупированной Донецкой области.

→ Оксане Плотницкой – главаре захваченной Амвросиевской школы-интернат №4.

→ Лилии Билык (Доскиной) - заместительнице Плотницкой.

→ Ирине Шетеле – главаре захваченной Углегорской специальной школы-интерната № 6.

Согласно материалам дела, 19 февраля 2022 года фигуранты, по поручению Кремля, вывезли 223 воспитанников из интерната №4, и еще 11 - из Докучаевской специальной общеобразовательной школы-интерната № 27 в Курскую область.

В тот же день оккупанты депортировали уже в Ростовскую область еще 130 украинских детей - воспитанников школы-интерната №6.

15 марта того же года ставленники РФ депортировали в Курскую область еще трех воспитанников школы-интерната №4.

Правоохранители установили, что 159 депортированных детей передали под опеку в российские семьи и они до сих пор находятся на территории России.

В СБУ отметили, что оккупанты нарушили требования Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает принудительно переселять или депортировать лиц, находящихся под защитой.

Пятерым фигурантам заочно сообщили о подозрении в совершении военных преступлений по предварительному сговору группой лиц. Сейчас они скрываются на временно оккупированной части территории Украины.