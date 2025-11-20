СБУ сообщила подозрение пятерым ставленникам Кремля - депортировали 367 детей из Украины
Пятерым российским оккупантам, которые причастны к незаконной депортации в Россию 367 украинских детей, сообщили о подозрении. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора.
Речь идет о ставленнике Кремля, который отвечал якобы за образование и науку в террористической организации ДНР Михаиле Кушакове, а также четырех его сообщниках:
→ Игоре Лизове - гауляйтере Амвросиевского района временно оккупированной Донецкой области.
→ Оксане Плотницкой – главаре захваченной Амвросиевской школы-интернат №4.
→ Лилии Билык (Доскиной) - заместительнице Плотницкой.
→ Ирине Шетеле – главаре захваченной Углегорской специальной школы-интерната № 6.
Согласно материалам дела, 19 февраля 2022 года фигуранты, по поручению Кремля, вывезли 223 воспитанников из интерната №4, и еще 11 - из Докучаевской специальной общеобразовательной школы-интерната № 27 в Курскую область.
В тот же день оккупанты депортировали уже в Ростовскую область еще 130 украинских детей - воспитанников школы-интерната №6.
15 марта того же года ставленники РФ депортировали в Курскую область еще трех воспитанников школы-интерната №4.
Правоохранители установили, что 159 депортированных детей передали под опеку в российские семьи и они до сих пор находятся на территории России.
В СБУ отметили, что оккупанты нарушили требования Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает принудительно переселять или депортировать лиц, находящихся под защитой.
Пятерым фигурантам заочно сообщили о подозрении в совершении военных преступлений по предварительному сговору группой лиц. Сейчас они скрываются на временно оккупированной части территории Украины.
- 16 сентября сообщалось, что США обнаружили 150 новых мест, где Россия проводила "военную подготовку" детей из Украины. Всего в РФ действуют 250 подобных мест.
- 4 ноября разведка сообщила, что Россия закупила 18 000 дронов, чтобы научить школьников "боевому опыту".
- 13 ноября Зеленский сообщил, что Украина установила в РФ около 400 мест пребывания похищенных детей.
