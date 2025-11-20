СБУ оголосила підозри п'ятьом ставленикам Кремля в окупації – депортували 367 дітей з України

У лютому та березні 2022 року, за дорученням Кремля, Кушаков з чотирма поплічниками незаконно депортували до РФ сотні українських дітей

Михайло Кушаков (Фото: ресурси окупантів)

П'ятьом російським окупантам, які причетні до незаконного депортування до Росії 367 українських дітей, повідомили про підозру. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

Йдеться про ставленика Кремля, який відповідав нібито за освіту та науку в терористичній організації ДНР Михайла Кушакова, а також чотирьох його спільників:

→ Ігоря Лизова – гауляйтера Амвросіївського району тимчасово окупованої Донецької області.

→ Оксану Плотницьку – главаря захопленої Амвросіївської школи-інтернату №4.

→ Лілію Білик (Доскіну) – заступницю Плотницької.

→ Ірину Шетелю – главаря захопленої Вуглегірської спеціальної школи-інтернату № 6.

Згідно з матеріалами справи, 19 лютого 2022 року фігуранти, за дорученням Кремля, вивезли 223 вихованців з інтернату №4, та ще 11 – з Докучаєвської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 27 до Курської області.

Того ж дня окупанти депортували вже до Ростовської області ще 130 українських дітей – вихованців школи-інтернату №6.

15 березня того ж року ставленики РФ депортували до Курської області ще трьох вихованців школи-інтернату №4.

Правоохоронці встановили, що 159 депортованих дітей передали під опіку до російських родин і вони досі перебувають на території Росії.

В СБУ зазначили, що окупанти порушили вимоги Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє примусово переселяти або депортувати осіб, які перебувають під захистом.

П'ятьом фігурантам заочно повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів за попередньою змовою групою осіб. Наразі вони переховуються на тимчасово окупованій частині території України.