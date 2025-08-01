Двум солдатам РФ сообщили о подозрении за убийства и пытки гражданских в Буче
Офис генпрокурора Украины сообщил о подозренииеще двум российским солдатам, которые причастны к убийству и жестокому обращению с гражданскими во время оккупации Бучи Киевской области в 2022 году. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.
По данным генпрокурора, первый – разведчик-снайпер 234 десантно-штурмового полка, который ворвался в квартиру местного жителя и выстрелил ему в голову из винтовки "Винторез".
Это уже четвертое подозрение этому солдату.
Также подозрение сообщили старшему стрелку-саперу того же подразделения. Он, увидев женщину на улице, начал стрелять возле ее ног. По словам Кравченко, он делал это хохоча и издеваясь.
- 24 июня правоохранители установили личности еще трех российских военных, причастных к убийствам гражданских в период временной оккупации части Киевской области.
- 30 июня СБУ собрала доказательства против российского военного, причастного к расстрелу украинских пленных во время повторного вторжения в Харьковскою область в 2024 году.
- 3 июля прокуроры направили в суд дела четырех военнослужащих России, которых обвиняют в расстреле мирных жителей Бучи.
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