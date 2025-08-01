Двум солдатам РФ сообщили о подозрении за убийства и пытки гражданских в Буче

По данным генпрокурора, подозрения получили российские оккупанты из одного 234 десантно-штурмового полка

Российский солдат (Фото: пропагандистские медиа)

Офис генпрокурора Украины сообщил о подозренииеще двум российским солдатам, которые причастны к убийству и жестокому обращению с гражданскими во время оккупации Бучи Киевской области в 2022 году. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

По данным генпрокурора, первый – разведчик-снайпер 234 десантно-штурмового полка, который ворвался в квартиру местного жителя и выстрелил ему в голову из винтовки "Винторез".

Это уже четвертое подозрение этому солдату.

Также подозрение сообщили старшему стрелку-саперу того же подразделения. Он, увидев женщину на улице, начал стрелять возле ее ног. По словам Кравченко, он делал это хохоча и издеваясь.