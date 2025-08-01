Двом солдатам РФ повідомили про підозру за убивства та катування цивільних у Бучі
Офіс генпрокурора України повідомив про підозру ще двом російським солдатам, які причетні до вбивства та жорстокого поводження з цивільними під час окупації Бучі Київської області у 2022 році. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
За даними генпрокурора, перший – розвідник-снайпер 234 десантно-штурмового полку, який увірвався до квартири місцевого жителя і вистрілив йому в голову з гвинтівки "Вінторєз".
Це вже четверта підозра цьому солдату.
Також підозру повідомили старшому стрільцю-саперу того ж підрозділу. Він, побачивши жінку на вулиці, почав стріляти біля її ніг. За словами Кравченка, він робив це регочучи й знущаючись.
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