Двом солдатам РФ повідомили про підозру за убивства та катування цивільних у Бучі

За даними генпрокурора, підозри отримали російські окупанти з одного 234 десантно-штурмового полку

Російський солдат (Фото: пропагандистські медіа)

Офіс генпрокурора України повідомив про підозру ще двом російським солдатам, які причетні до вбивства та жорстокого поводження з цивільними під час окупації Бучі Київської області у 2022 році. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

За даними генпрокурора, перший – розвідник-снайпер 234 десантно-штурмового полку, який увірвався до квартири місцевого жителя і вистрілив йому в голову з гвинтівки "Вінторєз".

Це вже четверта підозра цьому солдату.

Також підозру повідомили старшому стрільцю-саперу того ж підрозділу. Він, побачивши жінку на вулиці, почав стріляти біля її ніг. За словами Кравченка, він робив це регочучи й знущаючись.