ДБР повідомило про підозру лікарю з Бурятії: намагався зґвалтувати жінку під Києвом

Окупант увірвався в будинок із жінками похилого віку та намагався зґвалтувати, а потім побив одну з них

Підозрюваний (Фото: ДБР)

Військовому російської армії повідомили про підозру у сексуальному насильстві та інших порушеннях законів та звичаїв війни під час окупації Макарова на Київщині. Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Нацполіція.

Правоохоронці встановили, що у березні 2022 року п’яний підозрюваний увірвався до будинку 61-річної жительки Макарова, яка проживала разом із літньою лежачою матір’ю. Скориставшись беззахисним становищем жінок, окупант намагався зґвалтувати господарку будинку, а на прохання зупинитися та спроби чинити опір – жорстоко побив жінку ногами, завдавши сильного удару в живіт.

Щоб встановити особу росіянина, правоохоронці проаналізували дані мобільних операторів щодо 1500 російських абонентів, які перебували на території Київської області. OSINT-дослідження дозволили визначити власників російських номерів, а потерпіла впізнала нападника за фото.

Ним виявився командир госпітального взводу 37 окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади, 36 загальновійськової армії Східного військового округу (військова частина 69647 с. Кяхта, Республіка Бурятія). До служби в армії окупант працював лікарем.

Йому заочно повідомили про підозру у вчиненні жорстокого поводження з цивільним населенням. За вчинене йому може загрожувати до 12 років за ґратами.