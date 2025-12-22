16 украинцев из Донбасса и Крыма получили подозрения – добровольно воевали за Россию

Шестеро подозреваемых перешли на сторону РФ с 2014 по 2022 годы, еще десять – во время полномасштабной войны. Они задержаны

Армия России (Фото: ресурсы пропагандистов)

В Донецкой области 16 мужчин, которые добровольно воевали на стороне российских оккупантов против Украины, получили подозрения. Сейчас они в украинском плену, сообщила Донецкая областная прокуратура.

Речь идет о жителях временно оккупированных Донецкой области и Крыма. Их подозревают в государственной измене и коллаборационистской деятельности.

Правоохранители выяснили, что шестеро подозреваемых добровольно присоединились к вооруженным формированиям непризнанной террористической организации "ДНР" в период с 2104 по 2022 годы. Еще 10 – уже во время полномасштабной войны.

Мужчины заняли должности командиров взвода и отделения, стрелков, водителя-механика, пулеметчика, огнеметчика и наводчика. Трое из них вступили в так называемый батальон "Беркут", который действовал в составе оккупационных войск. Воевали в в Купянске, Бахмуте, Торецке, Авдеевке, Очеретино, Андреевке, Кучеровом Яру, Шахматном и Красногоровке.

Кроме участия в штурмах оккупанты дежурили на блокпостах, охраняли и обустраивали боевые позиции, выполняли хозяйственные работы. Также они доставляли боеприпасы на передовую, ремонтировали военную технику и строили фортификацию, чтобы сдерживать наступление Сил обороны.

В период с августа по ноябрь 2025 года подозреваемые оккупанты были задержаны военными Сил обороны на Покровском направлении. В прокуратуре отметили, что максимальное наказание, которое они могут получить – пожизненное лишение свободы.