Азарова заочно приговорили в Украине к 15 годам за госизмену и другие преступления

Николай Азаров (Фото: ресурс оккупантов)

Бывшего премьер-министра Николая Азарова в Украине заочно осудили на 15 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Экс-премьера признали виновным по четырем статьям:

→ государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

→ действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору;

→ посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

→ оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Он получил заочный приговор в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По версии следствия, Азаров, скрываясь за пределами Украины, активно сотрудничает с российскими спецслужбами для проведения подрывной деятельности в интересах Кремля.

Среди прочего, он регулярно распространяет антиукраинские нарративы в эфирах российских пропагандистов. Во время выступлений бывший чиновник оправдывает вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию части Украины и распространяет фейки об общественно-политической ситуации.

Для распространения фейков Азаров использует собственные каналы в Telegram и на YouTube, а также личные страницы в соцсетях.

В СБУ утверждают, что администрированием ресурсов экс-премьера и подготовкой провокационных публикаций занималась его помощница – бывшая чиновница одной из районных администраций Киева.

Также она дистанционно договаривалась с представителями российских медиа о времени и тематике участия Азарова в прямых эфирах или записи комментариев. Перед отправкой ему "тезисов" для выступлений и публикацией сообщений женщина согласовывала материалы с бывшей коллегой по госучреждению, которая выехала в Москву и работает на Азарова.

Одной из его помощниц суд заочно назначил 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В октябре 2023 года СБУ заочно сообщила о новом подозрении Азарову и заявила о разоблачении в Киеве чиновницы, которая даже во время полномасштабной войны готовила его выступления для российского пропагандистского телевидения.

В январе 2024 года стало известно, что СБУ завершила расследование в отношении Азарова – обвинительный акт был направлен в суд.