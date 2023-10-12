СБУ: Киевская чиновница работала на Азарова, готовила его выступления для РосТВ – видео
Служба безопасности Украины заочно объявила о новом подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову и заявила о разоблачении в Киеве чиновницы, которая даже во время полномасштабной войны готовила его выступления для российского пропагандистского телевидения.
В СБУ отметили, что Азаров, скрываясь от правосудия за пределами Украины, активно сотрудничает с российскими спецслужбами и распространяет нарративы Кремля в своих комментариях вражеским пропагандистам, в том числе в эфире ток-шоу Соловьева и Скабеевой.
"Там он регулярно оправдывает вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию части Украины и распространяет фейки о военно-политическом руководстве нашего государства", – сказано в сообщении СБУ.
По данным украинской спецслужбы, тексты публичных выступлений Азарова готовила его помощница – действующая госслужащая одной из районных администраций Киева.
Она якобы дистанционно договаривалась с представителями российских и беларуских ресурсов о времени и тематике участия Азарова в эфире или записи комментариев.
Чиновница коммуницировала с Азаровым и пропагандистами РФ не только из своего дома, но и из рабочего кабинета в здании госучреждения, отметили в СБУ.
Она также администрировала каналы Азарова в Telegram, YouYube и его личные страницы в соцсетях, утверждают в СБУ.
Перед отправкой Азарову "тезисов" для его выступлений и публикацией сообщений фигурантка дистанционно согласовывала все материалы с еще одной помощницей экс-премьера в Москве, заявили в СБУ.
Ею оказалась бывшая коллега фигурантки, которая после полномасштабного вторжения уехала в Россию.
СБУ также установила, что разоблаченная чиновница из Киева является руководителем одного из подразделений Фонда гуманитарной поддержки, созданного Азаровым для финансирования антиукраинского "Комитета спасения Украины". Из-за этих учреждений она регулярно получала оплату за свои "услуги", отметили в СБУ.
Азарову сообщено о подозрении по статьям о госизмене, о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, о посягательствах на территориальную целостность и об оправдывании вооруженной агрессии РФ.
Двум его помощницам объявлено о подозрении по тем же статьям, кроме госизмены.
- В октябре 2021-го суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене в деле соглашении 2010 года между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.
- В декабре 2022-го было завершено расследование в отношении Януковича и Азарова по делу базы армии РФ в Крыму – следствие пришло к выводу, что экс-президент и экс-премьер нарушили Конституцию и закон Украины о международных договорах.
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