СБУ: Киевская чиновница работала на Азарова, готовила его выступления для РосТВ – видео

Служба безопасности Украины заочно объявила о новом подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову и заявила о разоблачении в Киеве чиновницы, которая даже во время полномасштабной войны готовила его выступления для российского пропагандистского телевидения.

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В СБУ отметили, что Азаров, скрываясь от правосудия за пределами Украины, активно сотрудничает с российскими спецслужбами и распространяет нарративы Кремля в своих комментариях вражеским пропагандистам, в том числе в эфире ток-шоу Соловьева и Скабеевой.

"Там он регулярно оправдывает вооруженную агрессию РФ, временную оккупацию части Украины и распространяет фейки о военно-политическом руководстве нашего государства", – сказано в сообщении СБУ.

По данным украинской спецслужбы, тексты публичных выступлений Азарова готовила его помощница – действующая госслужащая одной из районных администраций Киева.

Она якобы дистанционно договаривалась с представителями российских и беларуских ресурсов о времени и тематике участия Азарова в эфире или записи комментариев.

Чиновница коммуницировала с Азаровым и пропагандистами РФ не только из своего дома, но и из рабочего кабинета в здании госучреждения, отметили в СБУ.

Она также администрировала каналы Азарова в Telegram, YouYube и его личные страницы в соцсетях, утверждают в СБУ.

Перед отправкой Азарову "тезисов" для его выступлений и публикацией сообщений фигурантка дистанционно согласовывала все материалы с еще одной помощницей экс-премьера в Москве, заявили в СБУ.

Ею оказалась бывшая коллега фигурантки, которая после полномасштабного вторжения уехала в Россию.

СБУ также установила, что разоблаченная чиновница из Киева является руководителем одного из подразделений Фонда гуманитарной поддержки, созданного Азаровым для финансирования антиукраинского "Комитета спасения Украины". Из-за этих учреждений она регулярно получала оплату за свои "услуги", отметили в СБУ.

Азарову сообщено о подозрении по статьям о госизмене, о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, о посягательствах на территориальную целостность и об оправдывании вооруженной агрессии РФ.

Двум его помощницам объявлено о подозрении по тем же статьям, кроме госизмены.

В октябре 2021-го суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене в деле соглашении 2010 года между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

В декабре 2022-го было завершено расследование в отношении Януковича и Азарова по делу базы армии РФ в Крыму – следствие пришло к выводу, что экс-президент и экс-премьер нарушили Конституцию и закон Украины о международных договорах.

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