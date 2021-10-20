За Крым. Суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене
Сегодня, 20 октября, Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего премьер-министра Николая Азарова по подозрению в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Суд заочно избрал Азарову меру пресечения в виде содержания под стражей.
В рамках расследования ГБР дел бывших высших должностных лиц государства, которые способствовали оккупации Крыма и Севастополя, экс-премьера подозревают в совершении госизмены по предварительному сговору группой лиц.
По данным досудебного расследования, содержание и условия соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины были навязаны Азарову президентом РФ Дмитрием Медведевым накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года.
В ГБР заявляют, что бывший премьер-министр полностью понимал последствия подписания этого соглашения и сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа уполномоченными должностными лицами (министрами, руководителями правоохранительных органов и от имени Кабмина).
Таким образом он способствовал реализации интересов России на всех стадиях согласования проекта соглашения и его имплементации.
Следователи ГБР заявляют, что получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, которые в дальнейшем способствовали оккупации Крыма Россией.
Следствие установило, что эти действия совершались группой лиц по предварительному сговору с президентом Виктором Януковичем, которому также сообщили о подозрении в этом деле и объявили его в розыск.
Как отмечают в ГБР, избрание Азарову заочной меры пресечения в виде ареста даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос о специальном досудебном расследовании.
- В 2018 году на суде в деле о госизмене Януковича бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявили, что подготовка России к оккупации украинских территорий началась задолго до официальной даты вторжения (20 февраля 2014-го). Ее элементами были харьковские соглашения, усилившие численность ЧФ РФ в Крыму, уничтожение ВСУ, засилье российских спецслужб в аппарате СБУ, развитие сети сепаратистских организаций.
- 28 января 2021-го ГБР сообщило Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году харьковских соглашений. В ГБР считают это эпизодом преступного плана по оккупации Россией Крыма и Севастополя.
- 11 марта СНБО поручил СБУ рассмотреть вопрос открытия уголовного производства против депутатов 6 созыва Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений. На следующий день СБУ открыла дело.
- 12 марта экс-спикер Рады Владимир Литвин заявил, что Янукович и украинский парламент были вынуждены поддержать харьковские соглашения из-за неподъемной цены на газ.
- 24 марта Азарову сообщили о подозрении в госизмене за харьковские соглашения.
Читайте также: СБУ обыскала печерские холмы – от Рады до Кабмина. Кого накажут за харьковские соглашения
Комментарии