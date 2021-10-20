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За Крым. Суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 19:55
За Крым. Суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене - Фото
Николай Азаров (фото - flickr.com)

Сегодня, 20 октября, Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего премьер-министра Николая Азарова по подозрению в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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Суд заочно избрал Азарову меру пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках расследования ГБР дел бывших высших должностных лиц государства, которые способствовали оккупации Крыма и Севастополя, экс-премьера подозревают в совершении госизмены по предварительному сговору группой лиц.

По данным досудебного расследования, содержание и условия соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины были навязаны Азарову президентом РФ Дмитрием Медведевым накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года.

В ГБР заявляют, что бывший премьер-министр полностью понимал последствия подписания этого соглашения и сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа уполномоченными должностными лицами (министрами, руководителями правоохранительных органов и от имени Кабмина).

Таким образом он способствовал реализации интересов России на всех стадиях согласования проекта соглашения и его имплементации.

Следователи ГБР заявляют, что получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, которые в дальнейшем способствовали оккупации Крыма Россией.

Следствие установило, что эти действия совершались группой лиц по предварительному сговору с президентом Виктором Януковичем, которому также сообщили о подозрении в этом деле и объявили его в розыск.

Как отмечают в ГБР, избрание Азарову заочной меры пресечения в виде ареста даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос о специальном досудебном расследовании.

СПРАВКА. С конца 2008 года РФ вдвое повысила цену на газ, подталкивая тогдашнюю власть Украины к подписанию соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в АРК. На протяжении 2009-го склонить высших должностных лиц Украины к продлению пребывания ЧФ РФ на территории Украины не удалось. Это сделал Янукович через два месяца после вступления в должность президента — 21 апреля 2010 года. Как пояснили в ГБР, в обмен на это РФ снизила цену на газ, но за год до этого она выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было.
  • В 2018 году на суде в деле о госизмене Януковича бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявили, что подготовка России к оккупации украинских территорий началась задолго до официальной даты вторжения (20 февраля 2014-го). Ее элементами были харьковские соглашения, усилившие численность ЧФ РФ в Крыму, уничтожение ВСУ, засилье российских спецслужб в аппарате СБУ, развитие сети сепаратистских организаций.
  • 28 января 2021-го ГБР сообщило  Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году харьковских соглашений. В ГБР считают это эпизодом преступного плана по оккупации Россией Крыма и Севастополя.
  • 11 марта СНБО поручил СБУ рассмотреть вопрос открытия уголовного производства против депутатов 6 созыва Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений. На следующий день СБУ открыла дело.
  • 12 марта экс-спикер Рады Владимир Литвин заявил, что Янукович и украинский парламент были вынуждены поддержать харьковские соглашения из-за неподъемной цены на газ.
  • 24 марта Азарову сообщили о подозрении в госизмене за харьковские соглашения. 

Читайте также: СБУ обыскала печерские холмы – от Рады до Кабмина. Кого накажут за харьковские соглашения

Наталия Медведева
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Крым виктор янукович николай азаров гбр харьковские соглашения
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