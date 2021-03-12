Литвин о харьковских соглашениях по ЧФ РФ: Это была абсолютная безысходность

Экс-спикер Рады Владимир Литвин заявил, что бывший президент Виктор Янукович и украинский парламент вынуждены были поддержать харьковские соглашения из-за неподъемной цены на газ. Об этом Литвин сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

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"Харьковские соглашения — это было следствие результатов 2009 года, когда были подписаны газовые соглашения, когда Украина моментально получила цену в 360 долларов, вдвое большую, чем предыдущая цена", – сказал Литвин.

По его словам, подписанию и ратификации харьковских соглашений предшествовало решение СНБО. На заседании совета, сказал Литвин, докладчик по этому вопросу говорил, что ценой на газ Украину "загнали в глухой угол".

"Это была абсолютная безысходность. Когда выступает премьер-министр, министр иностранных дел, министр экономики, министр финансов и доказывают, что Украина упадет, потому что цены этой не выдержат за энергоносителями, и нам нужно принять это унизительное, возможно, решение, но выхода другого нет", – сказал Литвин.

По его словам, 16 голосов для ратификации соглашений в Раде дали представители оппозиции.

"Если бы 16 голосов не дали представители оппозиции, то пропрезидентская или правящая коалиция имела бы всего-навсего 220. И если бы хотели – заблокировали бы и решение, голосования не было. Потому что каждый знал своих депутатов", – сказал экс-спикер.

Справка. С конца 2008 года РФ вдвое повысила цену на газ, подталкивая тогдашнюю власть Украины к подписанию соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в АРК. На протяжении 2009 года склонить высших должностных лиц Украины к продлению пребывания ЧФ РФ на территории Украины не удалось. Это сделал Янукович через два месяца после вступления в должность президента — 21 апреля 2010 года. Как пояснили в ГБР, в обмен на это РФ снизила цену на газ, но за год до этого она выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было.

В 2018 году на суде в деле о госизмене Януковича бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявили, что подготовка России к оккупации украинских территорий началась задолго до официальной даты вторжения – 20 февраля 2014 года. Ее элементами были харьковские соглашения, усилившие численность ЧФ РФ в Крыму, уничтожение ВСУ, засилье российских спецслужб в аппарате СБУ, развитие сети сепаратистских организаций.

28 января 2021 года Госбюро расследований сообщило Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году харьковских соглашений. В ГБР считают это эпизодом преступного плана по оккупации Россией Крыма и Севастополя.

Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что совет поручил СБУ рассмотреть вопрос открытия уголовного производства против депутатов 6 созыва Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений. "Тут очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике. Более того, некоторые, как, например, Владимир Литвин, предлагают себя на должность ректора Киевского национального университета им. Шевченко", – сказал Данилов.

Сегодня СБУ открыла дело.

Вадим Ребрина

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