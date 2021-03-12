UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Литвин о харьковских соглашениях по ЧФ РФ: Это была абсолютная безысходность

12.03.2021, 23:26
Литвин о харьковских соглашениях по ЧФ РФ: Это была абсолютная безысходность - Фото
Снимок экрана 2021-03-12 в 23.24.58

Экс-спикер Рады Владимир Литвин заявил, что бывший президент Виктор Янукович и украинский парламент вынуждены были поддержать харьковские соглашения из-за неподъемной цены на газ. Об этом Литвин сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Харьковские соглашения — это было следствие результатов 2009 года, когда были подписаны газовые соглашения, когда Украина моментально получила цену в 360 долларов, вдвое большую, чем предыдущая цена", – сказал Литвин.

По его словам, подписанию и ратификации харьковских соглашений предшествовало решение СНБО. На заседании совета, сказал Литвин, докладчик по этому вопросу говорил, что ценой на газ Украину "загнали в глухой угол".

"Это была абсолютная безысходность. Когда выступает премьер-министр, министр иностранных дел, министр экономики, министр финансов и доказывают, что Украина упадет, потому что цены этой не выдержат за энергоносителями, и нам нужно принять это унизительное, возможно, решение, но выхода другого нет", – сказал Литвин.

По его словам, 16 голосов для ратификации соглашений в Раде дали представители оппозиции.

"Если бы 16 голосов не дали представители оппозиции, то пропрезидентская или правящая коалиция имела бы всего-навсего 220. И если бы хотели – заблокировали бы и решение, голосования не было. Потому что каждый знал своих депутатов", – сказал экс-спикер.

Справка. С конца 2008 года РФ вдвое повысила цену на газ, подталкивая тогдашнюю власть Украины к подписанию соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в АРК. На протяжении 2009 года склонить высших должностных лиц Украины к продлению пребывания ЧФ РФ на территории Украины не удалось. Это сделал Янукович через два месяца после вступления в должность президента — 21 апреля 2010 года. Как пояснили в ГБР, в обмен на это РФ снизила цену на газ, но за год до этого она выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было.
  • В 2018 году на суде в деле о госизмене Януковича бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявили, что подготовка России к оккупации украинских территорий началась задолго до официальной даты вторжения – 20 февраля 2014 года. Ее элементами были харьковские соглашения, усилившие численность ЧФ РФ в Крыму, уничтожение ВСУ, засилье российских спецслужб в аппарате СБУ, развитие сети сепаратистских организаций.
  • 28 января 2021 года Госбюро расследований сообщило  Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году харьковских соглашений. В ГБР считают это эпизодом преступного плана по оккупации Россией Крыма и Севастополя.
  • Вчера секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что совет поручил СБУ рассмотреть вопрос открытия уголовного производства против депутатов 6 созыва Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений. "Тут очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике. Более того, некоторые, как, например, Владимир Литвин, предлагают себя на должность ректора Киевского национального университета им. Шевченко", – сказал Данилов.
  • Сегодня СБУ открыла дело.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым владимир литвин чф рф харьковские соглашения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 