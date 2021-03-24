Оккупация Крыма. ГБР сообщило Азарову о подозрении в госизмене за харьковские соглашения

Сегодня, 24 марта, бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову сообщили о подозрении в госизмене за харьковские соглашения. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

Досудебное расследование установило, что содержание и условия соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины были навязаны Азарову президентом РФ Дмитрием Медведевым в Москве в два часа ночи 21 апреля 2010 года, накануне подписания.

По данным ГБР, Азаров понимал последствия этого соглашения для Украины, однако обеспечил визирование и согласование документов со стороны соответствующих должностных лиц, а также способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта соглашения до его осуществления.

В Бюро сообщили, что следствие получило оригиналы документов, свидетельствующих о сознательных действиях Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, что в дальнейшем привело к оккупации Крыма Россией.

Как отмечается, эти действия совершались по предварительному сговору группой лиц с беглым диктатором Виктором Януковичем.

В соответствии с законодательством подозрение направлено Азарову по последнему известному месту его жительства, уточнили в ГБР.

СПРАВКА. С конца 2008 года РФ вдвое повысила цену на газ, подталкивая тогдашнюю власть Украины к подписанию соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в АРК. На протяжении 2009-го склонить высших должностных лиц Украины к продлению пребывания ЧФ РФ на территории Украины не удалось. Это сделал Янукович через два месяца после вступления в должность президента — 21 апреля 2010 года. Как пояснили в ГБР, в обмен на это РФ снизила цену на газ, но за год до этого она выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было.

В 2018 году на суде в деле о госизмене Януковича бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявили, что подготовка России к оккупации украинских территорий началась задолго до официальной даты вторжения (20 февраля 2014-го). Ее элементами были харьковские соглашения, усилившие численность ЧФ РФ в Крыму, уничтожение ВСУ, засилье российских спецслужб в аппарате СБУ, развитие сети сепаратистских организаций.

28 января 2021-го ГБР сообщило Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году харьковских соглашений. В ГБР считают это эпизодом преступного плана по оккупации Россией Крыма и Севастополя.

11 марта СНБО поручил СБУ рассмотреть вопрос открытия уголовного производства против депутатов 6 созыва Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений. На следующий день СБУ открыла дело.

12 марта экс-спикер Рады Владимир Литвин заявил, что Янукович и украинский парламент были вынуждены поддержать харьковские соглашения из-за неподъемной цены на газ.

Читайте также: СБУ обыскала печерские холмы – от Рады до Кабмина. Кого накажут за харьковские соглашения

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.