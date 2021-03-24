UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупация Крыма. ГБР сообщило Азарову о подозрении в госизмене за харьковские соглашения

24.03.2021, 18:22
Оккупация Крыма. ГБР сообщило Азарову о подозрении в госизмене за харьковские соглашения - Фото
Николай Азаров (Фото: LIGA.net)

Сегодня, 24 марта, бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову сообщили о подозрении в госизмене за харьковские соглашения. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

Досудебное расследование установило, что содержание и условия соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины были навязаны Азарову президентом РФ Дмитрием Медведевым в Москве в два часа ночи 21 апреля 2010 года, накануне подписания.

По данным ГБР, Азаров понимал последствия этого соглашения для Украины, однако обеспечил визирование и согласование документов со стороны соответствующих должностных лиц, а также способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта соглашения до его осуществления.

В Бюро сообщили, что следствие получило оригиналы документов, свидетельствующих о сознательных действиях Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, что в дальнейшем привело к оккупации Крыма Россией.

Как отмечается, эти действия совершались по предварительному сговору группой лиц с беглым диктатором Виктором Януковичем.

В соответствии с законодательством подозрение направлено Азарову по последнему известному месту его жительства, уточнили в ГБР.

СПРАВКА. С конца 2008 года РФ вдвое повысила цену на газ, подталкивая тогдашнюю власть Украины к подписанию соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ в АРК. На протяжении 2009-го склонить высших должностных лиц Украины к продлению пребывания ЧФ РФ на территории Украины не удалось. Это сделал Янукович через два месяца после вступления в должность президента — 21 апреля 2010 года. Как пояснили в ГБР, в обмен на это РФ снизила цену на газ, но за год до этого она выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было.
  • В 2018 году на суде в деле о госизмене Януковича бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявили, что подготовка России к оккупации украинских территорий началась задолго до официальной даты вторжения (20 февраля 2014-го). Ее элементами были харьковские соглашения, усилившие численность ЧФ РФ в Крыму, уничтожение ВСУ, засилье российских спецслужб в аппарате СБУ, развитие сети сепаратистских организаций.
  • 28 января 2021-го ГБР сообщило  Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году харьковских соглашений. В ГБР считают это эпизодом преступного плана по оккупации Россией Крыма и Севастополя.
  • 11 марта СНБО поручил СБУ рассмотреть вопрос открытия уголовного производства против депутатов 6 созыва Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений. На следующий день СБУ открыла дело.
  • 12 марта экс-спикер Рады Владимир Литвин заявил, что Янукович и украинский парламент были вынуждены поддержать харьковские соглашения из-за неподъемной цены на газ.

Читайте также: СБУ обыскала печерские холмы – от Рады до Кабмина. Кого накажут за харьковские соглашения

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
николай азаров гбр харьковские соглашения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 