Оккупация Крыма. ГБР сообщило Азарову о подозрении в госизмене за харьковские соглашения
Сегодня, 24 марта, бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову сообщили о подозрении в госизмене за харьковские соглашения. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.
Досудебное расследование установило, что содержание и условия соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины были навязаны Азарову президентом РФ Дмитрием Медведевым в Москве в два часа ночи 21 апреля 2010 года, накануне подписания.
По данным ГБР, Азаров понимал последствия этого соглашения для Украины, однако обеспечил визирование и согласование документов со стороны соответствующих должностных лиц, а также способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта соглашения до его осуществления.
В Бюро сообщили, что следствие получило оригиналы документов, свидетельствующих о сознательных действиях Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, что в дальнейшем привело к оккупации Крыма Россией.
Как отмечается, эти действия совершались по предварительному сговору группой лиц с беглым диктатором Виктором Януковичем.
В соответствии с законодательством подозрение направлено Азарову по последнему известному месту его жительства, уточнили в ГБР.
- В 2018 году на суде в деле о госизмене Януковича бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявили, что подготовка России к оккупации украинских территорий началась задолго до официальной даты вторжения (20 февраля 2014-го). Ее элементами были харьковские соглашения, усилившие численность ЧФ РФ в Крыму, уничтожение ВСУ, засилье российских спецслужб в аппарате СБУ, развитие сети сепаратистских организаций.
- 28 января 2021-го ГБР сообщило Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году харьковских соглашений. В ГБР считают это эпизодом преступного плана по оккупации Россией Крыма и Севастополя.
- 11 марта СНБО поручил СБУ рассмотреть вопрос открытия уголовного производства против депутатов 6 созыва Верховной Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений. На следующий день СБУ открыла дело.
- 12 марта экс-спикер Рады Владимир Литвин заявил, что Янукович и украинский парламент были вынуждены поддержать харьковские соглашения из-за неподъемной цены на газ.
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