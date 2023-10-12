RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

СБУ: Київська чиновниця працювала на Азарова, готувала його виступи для росТБ – відео

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 17:11
СБУ: Київська чиновниця працювала на Азарова, готувала його виступи для росТБ – відео - Фото
Фото - СБУ

Служба безпеки України заочно повідомила про нову підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову та заявила про викриття у Києві чиновниці, яка навіть під час повномасштабної війни готувала його виступи для російського пропагандистського телебачення.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

В СБУ зазначили, що Азаров, переховуючись від правосуддя за межами України, активно співпрацює з російськими спецслужбами та поширює наративи Кремля у своїх коментарях ворожим пропагандистам, зокрема в ефірах ток-шоу Соловйова та Скабєєвої.

"Там він регулярно виправдовує збройну агресію РФ, тимчасову окупацію частини України та поширює фейки про військово-політичне керівництво нашої держави", – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними української спецслужби, тексти публічних виступів Азарова готувала його помічниця – чинна держслужбовиця однієї з районних адміністрацій Києва.

Вона нібито дистанційно домовлялася з представниками російських та білоруських ресурсів про час і тематику участі Азарова в ефірах або записі коментарів.

Чиновниця комунікувала з Азаровим та пропагандистами РФ не тільки з власної домівки, але й з робочого кабінету в будівлі держустанови, зазначили в СБУ.

Вона також адмініструвала канали Азарова в Telegram, YouTube і його особисті сторінки у соцмережах, стверджують в СБУ.

Перед відправленням Азарову "тез" для його виступів та публікацією дописів фігурантка дистанційно погоджувала всі матеріали із ще однією помічницею експрем’єра у Москві, заявили в СБУ.

Нею виявилась колишня колега фігурантки, яка після повномасштабного вторгнення виїхала до Росії.

СБУ також встановила, що викрита чиновниця з Києва є керівником одного із підрозділів "Фонду гуманітарної підтримки", створеного Азаровим для фінансування антиукраїнського "Комітету спасіння України". Через ці установи вона регулярно отримувала оплату за свої "послуги", зазначили в СБУ.

Азарову повідомлено про підозру за статтями про держзраду, про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, про посягання на територіальну цілісність та про виправдовування збройної агресії РФ.

Двом його помічницям оголошено про підозру за тими самими статтями, крім держзради.

СБУ: Київська чиновниця працювала на Азарова, готувала його виступи для росТБ – відео

СБУ: Київська чиновниця працювала на Азарова, готувала його виступи для росТБ – відео
  • У жовтні 2021-го суд заочно заарештував Азарова за підозрою в держзраді у справі про угоду 2010 року між Україною і Росією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України.
  • У грудні 2022-го було завершено розслідування щодо Януковича та Азарова у справі базу армії РФ у Криму – слідство дійшло висновку, що експрезидент і експрем'єр порушили Конституцію та закон України про міжнародні договори.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
пропагандаtelegramдержзрадапідозраМикола АзаровTelegram-каналкиївська рда
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 