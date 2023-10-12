СБУ: Київська чиновниця працювала на Азарова, готувала його виступи для росТБ – відео

Служба безпеки України заочно повідомила про нову підозру колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову та заявила про викриття у Києві чиновниці, яка навіть під час повномасштабної війни готувала його виступи для російського пропагандистського телебачення.

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В СБУ зазначили, що Азаров, переховуючись від правосуддя за межами України, активно співпрацює з російськими спецслужбами та поширює наративи Кремля у своїх коментарях ворожим пропагандистам, зокрема в ефірах ток-шоу Соловйова та Скабєєвої.

"Там він регулярно виправдовує збройну агресію РФ, тимчасову окупацію частини України та поширює фейки про військово-політичне керівництво нашої держави", – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними української спецслужби, тексти публічних виступів Азарова готувала його помічниця – чинна держслужбовиця однієї з районних адміністрацій Києва.

Вона нібито дистанційно домовлялася з представниками російських та білоруських ресурсів про час і тематику участі Азарова в ефірах або записі коментарів.

Чиновниця комунікувала з Азаровим та пропагандистами РФ не тільки з власної домівки, але й з робочого кабінету в будівлі держустанови, зазначили в СБУ.

Вона також адмініструвала канали Азарова в Telegram, YouTube і його особисті сторінки у соцмережах, стверджують в СБУ.

Перед відправленням Азарову "тез" для його виступів та публікацією дописів фігурантка дистанційно погоджувала всі матеріали із ще однією помічницею експрем’єра у Москві, заявили в СБУ.

Нею виявилась колишня колега фігурантки, яка після повномасштабного вторгнення виїхала до Росії.

СБУ також встановила, що викрита чиновниця з Києва є керівником одного із підрозділів "Фонду гуманітарної підтримки", створеного Азаровим для фінансування антиукраїнського "Комітету спасіння України". Через ці установи вона регулярно отримувала оплату за свої "послуги", зазначили в СБУ.

Азарову повідомлено про підозру за статтями про держзраду, про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, про посягання на територіальну цілісність та про виправдовування збройної агресії РФ.

Двом його помічницям оголошено про підозру за тими самими статтями, крім держзради.

У жовтні 2021-го суд заочно заарештував Азарова за підозрою в держзраді у справі про угоду 2010 року між Україною і Росією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

У грудні 2022-го було завершено розслідування щодо Януковича та Азарова у справі базу армії РФ у Криму – слідство дійшло висновку, що експрезидент і експрем'єр порушили Конституцію та закон України про міжнародні договори.

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