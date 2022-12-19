"Предательский договор". Завершено расследование по Януковичу и Азарову за базу РФ в Крыму

Четвертый президент Виктор Янукович и глава его правительства Николай Азаров, которые в 2010 году разработали и подписали "харьковские соглашения" о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, нарушили Конституцию и закон Украины о международных договорах. Об этом пишут в Офисе генпрокурора и Госбюро расследований, где сообщили о завершении досудебного расследования по этому делу.

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ГБР напомнило, что по базовым соглашениям 1997 года россияне должны были уменьшать свой контингент на полуострове.

Следователи утверждают, что с ведома Януковича был установлен новый лимит на размещение в Крыму до 37 000 личного состава ВС РФ, и они тайно модернизировали военную технику, "на что украинское руководство не обращало внимания".

Бюро пишет, что в конце 2013-го начале 2014 годов в Севастополе было не менее 2917 военных РФ, 152 боевые бронемашины, 30 артиллерийских систем калибра 100 мм и выше.

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Следствие установило, что Янукович "сознательно распределил роли для подготовки необходимых документов и создания видимости законности соответствующих процедур", а также "привлек к выполнению задания почти всех чиновников правительства и подконтрольных нардепов".

Правоохранители подчеркнули, что бывшие руководители государства, подписав "предательский" договор, "искусственно создали предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации, и в дальнейшем – вторжения ВС РФ и оккупации ими Крыма".

СПРАВКА. С конца 2008 года РФ вдвое повысила цену на газ, подталкивая тогдашние власти Украины к подписанию соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму. В течение 2009 года склонить высших должностных лиц Украины к такому шагу не удалось. Это сделал Янукович через два месяца после вступления в должность президента – 21 апреля 2010 года. В ГБР говорили, что в обмен РФ снизила цену на газ, но за год до этого она выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было.

Следствие добавило: захват полуострова позволил Кремлю в 2014-2022 годах нарастить личный состав и военный парк армии в Крыму, а также создать новые в/ч и подразделения, которые Россия использовала для полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Янукович и Азаров подозреваются в государственной измене по предварительному сговору группы лиц. Первый лишен статуса президента. Оба скрываются в РФ.

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Євген Пилипенко

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