UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Предательский договор". Завершено расследование по Януковичу и Азарову за базу РФ в Крыму

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 13:32
Николай Азаров и Виктор Янукович (Фото: LIGA.net)

Четвертый президент Виктор Янукович и глава его правительства Николай Азаров, которые в 2010 году разработали и подписали "харьковские соглашения" о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, нарушили Конституцию и закон Украины о международных договорах. Об этом пишут в Офисе генпрокурора и Госбюро расследований, где сообщили о завершении досудебного расследования по этому делу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ГБР напомнило, что по базовым соглашениям 1997 года россияне должны были уменьшать свой контингент на полуострове.

Следователи утверждают, что с ведома Януковича был установлен новый лимит на размещение в Крыму до 37 000 личного состава ВС РФ, и они тайно модернизировали военную технику, "на что украинское руководство не обращало внимания".

Бюро пишет, что в конце 2013-го начале 2014 годов в Севастополе было не менее 2917 военных РФ, 152 боевые бронемашины, 30 артиллерийских систем калибра 100 мм и выше.

Читайте также: Литвин о харьковских соглашениях по ЧФ РФ: Это была абсолютная безысходность 

Следствие установило, что Янукович "сознательно распределил роли для подготовки необходимых документов и создания видимости законности соответствующих процедур", а также "привлек к выполнению задания почти всех чиновников правительства и подконтрольных нардепов".

Правоохранители подчеркнули, что бывшие руководители государства, подписав "предательский" договор, "искусственно создали предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации, и в дальнейшем – вторжения ВС РФ и оккупации ими Крыма".

СПРАВКА. С конца 2008 года РФ вдвое повысила цену на газ, подталкивая тогдашние власти Украины к подписанию соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму. В течение 2009 года склонить высших должностных лиц Украины к такому шагу не удалось. Это сделал Янукович через два месяца после вступления в должность президента – 21 апреля 2010 года. В ГБР говорили, что в обмен РФ снизила цену на газ, но за год до этого она выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было.

Следствие добавило: захват полуострова позволил Кремлю в 2014-2022 годах нарастить личный состав и военный парк армии в Крыму, а также создать новые в/ч и подразделения, которые Россия использовала для полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Янукович и Азаров подозреваются в государственной измене по предварительному сговору группы лиц. Первый лишен статуса президента. Оба скрываются в РФ.

Читайте также: Демченко во время войны готовил Зеленскому данные разведок, а его уволили. Что произошло

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым виктор янукович николай азаров харьковские соглашения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 