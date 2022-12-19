"Предательский договор". Завершено расследование по Януковичу и Азарову за базу РФ в Крыму
Четвертый президент Виктор Янукович и глава его правительства Николай Азаров, которые в 2010 году разработали и подписали "харьковские соглашения" о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, нарушили Конституцию и закон Украины о международных договорах. Об этом пишут в Офисе генпрокурора и Госбюро расследований, где сообщили о завершении досудебного расследования по этому делу.
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ГБР напомнило, что по базовым соглашениям 1997 года россияне должны были уменьшать свой контингент на полуострове.
Следователи утверждают, что с ведома Януковича был установлен новый лимит на размещение в Крыму до 37 000 личного состава ВС РФ, и они тайно модернизировали военную технику, "на что украинское руководство не обращало внимания".
Бюро пишет, что в конце 2013-го начале 2014 годов в Севастополе было не менее 2917 военных РФ, 152 боевые бронемашины, 30 артиллерийских систем калибра 100 мм и выше.
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Следствие установило, что Янукович "сознательно распределил роли для подготовки необходимых документов и создания видимости законности соответствующих процедур", а также "привлек к выполнению задания почти всех чиновников правительства и подконтрольных нардепов".
Правоохранители подчеркнули, что бывшие руководители государства, подписав "предательский" договор, "искусственно создали предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации, и в дальнейшем – вторжения ВС РФ и оккупации ими Крыма".
Следствие добавило: захват полуострова позволил Кремлю в 2014-2022 годах нарастить личный состав и военный парк армии в Крыму, а также создать новые в/ч и подразделения, которые Россия использовала для полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
Янукович и Азаров подозреваются в государственной измене по предварительному сговору группы лиц. Первый лишен статуса президента. Оба скрываются в РФ.
- По аналогичным статьям проходят также бывшие министр обороны, юстиции и иностранных дел.
- Сейчас идет экстрадиционная процедура по экс-главам МИД и Минюста Константину Грищенко и Александру Лавриновичу соответственно. Один из них якобы скрывается на Кипре.
- Бывший глава Минобороны Михаил Ежель скрывается в Беларуси; более того, МО РБ "принимает меры по оформлению ему военной пенсии".
- Осенью 2021 года "Схемы" рассказали, что замсекретаря СНБО Демченко (был им на момент расследования) якобы лоббировал харьковские соглашения.
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