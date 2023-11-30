Не в Ростове. Где живет экс-президент Янукович и его приспешники и выезжали ли они из РФ

"Не думаю, что кто-то из них рискнет куда-то поехать, кроме Беларуси", – отметил прокурор Иван Бабенко

Виктор Янукович (Фото: EPA)

Сбежавший экс-президент Виктор Янукович проживает в элитном микрорайоне "Рублевка" под Москвой, его окружение находится либо на территории РФ, либо во временно оккупированном Крыму. Об этом рассказал прокурор Иван Бабенко, заместитель руководителя Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора в интервью Укринформ.

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"Насколько нам известно, Янукович после своего побега в феврале 2014 года поселился в России. Получил там временное убежище и проживает в микрорайоне "Рублевка" – в селе Барвиха в элитном доме, купленном примерно за $50 млн", – ответил он.

По словам Бабенко, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, его бывшие подчиненные Петр Федчук и Сергей Кусюк – тоже в России.

Федчук – бывший заместитель начальника Главного управления МВД в Киеве, полковник милиции, причастный к организации избиения участников Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года. В 2015-м он уже разгонял протест на Манежной площади в Москве, а в 2017-м был в охране матча Россия – Аргентина.

Кусюк – экс-заместитель командира полка особого назначения "Беркут", разыскивается как причастный к массовым убийствам активистов в центре Киева в феврале 2014 года, с 2017-го стал полковником ОМОНа Росгвардии.

Информацию, что эти двое служат в силовых структурах РФ, подтверждает и Бабенко.

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Прокурор сообщил, что бывший премьер Николай Азаров и экс-генпрокурор Виктор Пшонка тоже в РФ, а бывший глава СБУ Александр Якименко и экс-министр обороны Павел Лебедев находятся во временно оккупированном Крыму.

"Как и командир "черной" роты Беркута Дмитрий Садовник. Кстати, Подольский райсуд Киева уже рассматривает его обвинительный акт в режиме заочного осуждения. Стадия исследования доказательств обвинения прошла, поэтому, надеюсь, и приговор не за горами", – добавил Бабенко.

Журналист спросил, есть ли возможность добраться до экс-чиновников по каналам Интерпола или на основании двусторонних международных соглашений.

"По просьбе следствия выставить красные карточки на Януковича и его окружение Интерпол в 2019–2020 годах письмами сообщил о невозможности их розыска. Они ссылаются на решение Комиссии по контролю файлов, принятое на 99-й сессии еще в 2017 году, о том, что уголовные производства в отношении Януковича связаны с политическими мотивами", – ответил прокурор.

По его словам, не было зафиксировано случаев, чтобы Янукович или кто-то из разыскиваемых лиц из его окружения выезжал из России "даже в страны третьего мира, африканские страны или страны, которые не сотрудничают с международными розыскными институтами".

"Не думаю, что кто-то из них рискнет куда-нибудь поехать, кроме Беларуси", – подытожил Бабенко.

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4 октября Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего президента Украины и девяти экс-чиновников за организацию разгона и расстрелов акции протеста во время Революции достоинства 2014 года.

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