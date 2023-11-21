На Майдані народ України захистив свою гідність, а перемога у війні з російськими агресорами не дозволить ворогові відібрати нашу свободу. Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні до Дня Гідності та Свободи.
Зеленський наголосив, що Україна робить все, щоб у зоряному колі на прапорі Євросоюзу, який символізує єдність народів Європи, засяяла й українська зірка.
"20 років тому це була романтична мрія, 10 років тому – амбітна мета, сьогодні – це реалії, у яких уже неможливо зупинити наш рух уперед і подолання всіх обов’язкових стадій", – сказав президент.
Переговори про вступ мають завершитись повноправним членством України в ЄС, і це буде зроблено всупереч війні, заявив він.
Зеленський підкреслив, що Україна захищає і себе, і Європу прямо зараз, тому що цінує свою гідність і не дасть відібрати свою свободу.
"Позаду в нашого народу – великий відрізок шляху, який ми вже подолали. Позаду мене (на Європейській площі Києва. – Ред.) сьогодні – прапори України та Європейського Союзу. І сьогодні ми маємо право сказати: це не просто прикраса площі, декорація, фікція, а реальний символ невід’ємності України від Європи, право на яку весь цей час доводить українська нація й Українська держава", – сказав президент.
- 8 листопада Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС. Урсула фон дер Ляєн назвала це рішення "історичним".
- Повний текст звіту Єврокомісії про прогрес та слабкі місця України на шляху до ЄС – тут.
- Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.
- Пані посол Євросоюзу в Україні Матернова розповіла, що буде, якщо якась із країн не підтримає рішення про старт переговорів. Зокрема, такі заяви вже звучать в уряді Угорщини.
Коментарі