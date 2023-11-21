На Майдані народ України захистив свою гідність, а перемога у війні з російськими агресорами не дозволить ворогові відібрати нашу свободу. Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні до Дня Гідності та Свободи.

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Зеленський наголосив, що Україна робить все, щоб у зоряному колі на прапорі Євросоюзу, який символізує єдність народів Європи, засяяла й українська зірка.

"20 років тому це була романтична мрія, 10 років тому – амбітна мета, сьогодні – це реалії, у яких уже неможливо зупинити наш рух уперед і подолання всіх обов’язкових стадій", – сказав президент.

Переговори про вступ мають завершитись повноправним членством України в ЄС, і це буде зроблено всупереч війні, заявив він.

Зеленський підкреслив, що Україна захищає і себе, і Європу прямо зараз, тому що цінує свою гідність і не дасть відібрати свою свободу.

"Позаду в нашого народу – великий відрізок шляху, який ми вже подолали. Позаду мене (на Європейській площі Києва. – Ред.) сьогодні – прапори України та Європейського Союзу. І сьогодні ми маємо право сказати: це не просто прикраса площі, декорація, фікція, а реальний символ невід’ємності України від Європи, право на яку весь цей час доводить українська нація й Українська держава", – сказав президент.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС. Урсула фон дер Ляєн назвала це рішення "історичним".

Повний текст звіту Єврокомісії про прогрес та слабкі місця України на шляху до ЄС – тут.

Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

Пані посол Євросоюзу в Україні Матернова розповіла, що буде, якщо якась із країн не підтримає рішення про старт переговорів. Зокрема, такі заяви вже звучать в уряді Угорщини.

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