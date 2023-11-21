На Майдане народ Украины защитил свое достоинство, а победа в войне с российскими агрессорами не позволит врагу отнять нашу свободу. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении ко Дню Достоинства и Свободы.

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Зеленский подчеркнул, что Украина делает все, чтобы в звездном круге на флаге Евросоюза, который символизирует единство народов Европы, засияла и украинская звезда.

"20 лет назад это была романтическая мечта, 10 лет назад – амбициозная цель, сегодня – это реалии, в которых уже невозможно остановить наше движение вперед и преодоление всех обязательных этапов", - сказал президент.

Переговоры о вступлении должны завершиться полноправным членством Украины в ЕС, и это будет сделано вопреки войне, заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина защищает и себя, и Европу прямо сейчас, потому что ценит свое достоинство и не даст отнять свою свободу.

"Позади у нашего народа – большой отрезок пути, который мы уже преодолели. Позади меня (на Европейской площади Киева. - Ред.) сегодня - флаги Украины и Европейского Союза. И сегодня мы имеем право сказать: это не просто украшение площади, декорация, фикция, а реальный символ неотъемлемости Украины от Европы, право на которое все это время доказывает украинская нация и Украинское государство", - сказал президент.

8 ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Урсула фон дер Ляйен назвала это решение "историческим".

Полный текст отчета Еврокомиссии о прогрессе и слабых местах Украины на пути к ЕС – здесь.

Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.

Посол Евросоюза в Украине Матернова рассказала, что будет, если какая-либо из стран не поддержит решение о старте переговоров. В частности, подобные заявления уже звучат в правительстве Венгрии.

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