Януковича и Богатыря будут судить за захват государственной власти в 2010 году

В Украине будут судить экс-президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего заместителя министра юстиции Владимира Богатыря. Им инкриминируют захват государственной власти в 2010 году, говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

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Ведомство не называет имен, но согласно должностям фигурантов, временам и совершенным ими преступлениям речь идет именно о Януковиче и Богатыре.

Отмечается, что в настоящее время завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по захвату государственной власти (ч. 1 ст. 109 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса).

В захвате власти обвиняют экс-президента, а в пособничестве этому – экс-замминистра юстиции.

В рамках производства расследовались обстоятельства совершения этими и другими лицами в сентябре-октябре 2010 года действий, направленных на захват государственной власти.

По данным следствия, это произошло путем возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года.

Это возвращение привело к "незаконному увеличению объема" властных полномочий президента, которые относили к компетенции законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, пишет ведомство.

В настоящее время обвиняемые "долгое время" скрываются от органов следствия и суда.

Госбюро расследований осуществляло досудебное расследование по специальной (заочной) процедуре.

СПРАВКА. 30 сентября 2010 года Конституционный Суд отменил действие конституционных реформ, принятых в 2004 году, а значит, снова начала действовать Конституция редакции 1996 года.



По Конституции Украины, вносить изменения в нее может Верховная Рада по представлению президента или не менее трети народных депутатов от конституционного состава (300 из 450 нардепов) Верховной Рады.



Согласно этому, решение по подтверждению или отмене конституционной реформы в 2004 году могла принять исключительно Верховная Рада Украины.

5 сентября 2017 тогдашний генпрокурор Юрий Луценко сообщил о расследовании этого дела Департаментом спецрасследований ГПУ.

Богатырь с 2007 года работал заместителем министра юстиции Украины: сначала – Александра Лавриновича, а затем – Николая Онищука.

С марта 2010 года по 18 марта 2011 года был заместителем министра юстиции Лавриновича. С 2014 года Богатырь зарегистрирован в Реестре адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории Российской Федерации по правам Украины.

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