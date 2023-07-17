Януковича та Богатиря судитимуть за захоплення державної влади у 2010 році

В Україні судитимуть експрезидента-утікача Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції Володимира Богатиря. Їм інкримінують захоплення державної влади у 2010 році, йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

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Відомство не називає імен, але згідно з посадами фігурантів, часом та вчиненими ними злочинами йдеться саме про Януковича та Богатиря.

Зазначається, що наразі завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу).

У захопленні влади звинувачують експрезидента, а у пособництві в цьому – ексзаступника міністра юстиції.

У межах провадження розслідувались обставини вчинення цими та іншими особами у вересні-жовтні 2010 року дій, спрямованих на захоплення державної влади.

За даними слідства, це відбулось шляхом повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року.

Це повернення призвело до "незаконного збільшення обсягу" владних повноважень президента, котрі відносили до компетенції законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, пише відомство.

Наразі обвинувачувані "тривалий час" переховуються від органів слідства та суду.

Держбюро розслідувань здійснювало досудове розслідування за спеціальною (заочною) процедурою.

ДОВІДКА. 30 вересня 2010 року Конституційний Суд скасував дію конституційних реформ, ухвалених у 2004 році, а отже знову почала діяти Конституція редакції 1996 року.



За Конституцією України, вносити зміни до неї може Верховна Рада за поданням президента або щонайменше третиною народних депутатів від конституційного складу (300 з 450 нардепів) Верховної Ради.



Згідно з цим, рішення щодо підтвердження або скасування конституційної реформи 2004 року могла ухвалити винятково Верховна Рада України.

5 вересня 2017 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко повідомив про розслідування цієї справи Департаментом спецрозслідувань ГПУ.

Богатир з 2007 року працював заступником міністра юстиції України: спочатку –Олександра Лавриновича, а потім – Миколи Оніщука.

З березня 2010 по 18 березня 2011 року був заступником міністра юстиції Лавриновича. З 2014 року Богатиря зареєстровано у Реєстрі адвокатів іноземних держав, які здійснюють адвокатську діяльність на території Російської Федерації з питань права України.

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