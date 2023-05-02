Искал оккупантам ветеранов АТО. Экс-руководителю охраны Януковича сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении Вячеславу Заневскому – бывшему руководителю охраны сбежавшего экс-президента Виктора Януковича. В прокуратуре и СБУ утверждают, что он являлся пособником российских оккупантов.

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По данным следствия, после оккупации российскими войсками Херсона и части Николаевской области, Заневский якобы помогал оккупантам в распространении кремлевского режима и содействовал подавлению движения сопротивления.

В июле 2022 года с подозреваемым сконтактировал его сын, якобы входивший в состав оккупационных группировок РФ на временно захваченной территории юга Украины, утверждает СБУ.

Сын обратился к отцу с просьбой посодействовать российским силовикам в выявлении местных украинских патриотов, в частности ветеранов АТО и воинов ВСУ.

Следствие утверждает, что Заневский откликнулся на запрос сына, свел его с руководителями созданных террористической Россией незаконных "МВД" и "государственной службы безопасности" во временно оккупированной Херсонской области.

В дальнейшем они передавали оккупантам данные о местных жителях и способствовали похищению людей.

Кроме того, по данным СБУ, Заневский консультировал российских захватчиков по ведению боевых действий против Украины.

СПРАВКА. Заневский, возглавлявший на протяжении 2008-2012 годов охрану Януковича, во время вооруженной агрессии России покинул подконтрольную Украине территорию вне официальных пунктов пропуска. В Офисе Генпрокурора утверждают, что не позднее декабря 2022 года Заневский возглавил охрану губернатора Ульяновской области РФ и был вместе с ним 26 декабря 2022 года во временно оккупированном Мариуполе.

В ноябре 2021 года Госбюро завершило расследование преступлений на Майдане в феврале 2014 года. Оно длилось более семи лет, собрано более 1500 томов доказательств.

Янукович приговорен в Украине к 13 годам тюрьмы за госпредательство. Суд установил, что 1 марта 2014 года с территории РФ он призвал российского диктатора Владимира Путина использовать армию России на территории Украины.

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Мілана Головань

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