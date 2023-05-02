Искал оккупантам ветеранов АТО. Экс-руководителю охраны Януковича сообщили о подозрении
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении Вячеславу Заневскому – бывшему руководителю охраны сбежавшего экс-президента Виктора Януковича. В прокуратуре и СБУ утверждают, что он являлся пособником российских оккупантов.
По данным следствия, после оккупации российскими войсками Херсона и части Николаевской области, Заневский якобы помогал оккупантам в распространении кремлевского режима и содействовал подавлению движения сопротивления.
В июле 2022 года с подозреваемым сконтактировал его сын, якобы входивший в состав оккупационных группировок РФ на временно захваченной территории юга Украины, утверждает СБУ.
Сын обратился к отцу с просьбой посодействовать российским силовикам в выявлении местных украинских патриотов, в частности ветеранов АТО и воинов ВСУ.
Следствие утверждает, что Заневский откликнулся на запрос сына, свел его с руководителями созданных террористической Россией незаконных "МВД" и "государственной службы безопасности" во временно оккупированной Херсонской области.
В дальнейшем они передавали оккупантам данные о местных жителях и способствовали похищению людей.
Кроме того, по данным СБУ, Заневский консультировал российских захватчиков по ведению боевых действий против Украины.
- В ноябре 2021 года Госбюро завершило расследование преступлений на Майдане в феврале 2014 года. Оно длилось более семи лет, собрано более 1500 томов доказательств.
- Янукович приговорен в Украине к 13 годам тюрьмы за госпредательство. Суд установил, что 1 марта 2014 года с территории РФ он призвал российского диктатора Владимира Путина использовать армию России на территории Украины.
Читайте также: СБУ "отключила" ОАСК, чтобы не дать легализовать гауляйтера Януковича – Офис президента
Комментарии