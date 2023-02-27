СБУ "отключила" ОАСК, чтобы не дать легализовать гауляйтера Януковича – Офис президента
В начале полномасштабного вторжения России Служба безопасности Украины технически заблокировала работу Окружного административного суда Киева, чтобы тот не рассмотрел иски экс-президента Виктора Януковича. Об этом в интервью LIGA.net сообщил замглавы Офиса президента Андрей Смирнов.
По его словам, спецслужба должна была действовать превентивно, чтобы сделать невозможным рассмотрение двух исков адвокатов Януковича. Поэтому СБУ "предприняла несколько мер".
"И ОАСК не имел доступа к Единому реестру судебных решений, он был технически отключен до апреля 2022 года", – сообщил Смирнов.
В апреле работа ОАСК была разблокирована решением главы Верховного суда Всеволода Князева, говорит Смирнов. После этого ОАСК принял решение, в котором отказал Януковичу в исках.
"[Превентивные меры СБУ] подействовали. Мы должны были действовать в соответствии с обстоятельствами", — добавил Смирнов.
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