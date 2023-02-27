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СБУ "отключила" ОАСК, чтобы не дать легализовать гауляйтера Януковича – Офис президента

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 08:00
СБУ
Янукович и Путин (Фото - ЕРА)

В начале полномасштабного вторжения России Служба безопасности Украины технически заблокировала работу Окружного административного суда Киева, чтобы тот не рассмотрел иски экс-президента Виктора Януковича. Об этом в интервью LIGA.net сообщил замглавы Офиса президента Андрей Смирнов.

По его словам, спецслужба должна была действовать превентивно, чтобы сделать невозможным рассмотрение двух исков адвокатов Януковича. Поэтому СБУ "предприняла несколько мер".

"И ОАСК не имел доступа к Единому реестру судебных решений, он был технически отключен до апреля 2022 года", – сообщил Смирнов.

СПРАВКА. В декабре 2021 года Янукович подал два иска в ОАСК для обжалования своего отстранения от должности в 2014 году. В январе 2022-го ОАСК открыл производство по искам Януковича, хотя такие дела подследственны Верховному суду. По данным "Схем", ОАСК во главе с Павлом Вовком должен был помочь "юридически легализовать" гауляйтера Януковича в случае захвата российской армией правительственного квартала в Киеве.

В апреле работа ОАСК была разблокирована решением главы Верховного суда Всеволода Князева, говорит Смирнов. После этого ОАСК принял решение, в котором отказал Януковичу в исках.

"[Превентивные меры СБУ] подействовали. Мы должны были действовать в соответствии с обстоятельствами", — добавил Смирнов.

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Юрій Смірнов
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ОАСК сбу виктор янукович павел вовк Андрей Смирнов
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