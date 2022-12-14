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Межигорье, Сухолучье, деньги и ценности. ВАКС конфисковал у Януковича все имущество

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 22:03
Межигорье, Сухолучье, деньги и ценности. ВАКС конфисковал у Януковича все имущество - Фото
Виктор Янукович (Скриншот)

Сегодня, 14 декабря, Высший антикоррупционный суд конфисковал все имущество беглого диктатора Виктора Януковича. Об этом сообщают ВАКС и ЦПК.

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В частности, у Януковича конфискованы резиденция Межигорье, комплекс в Сухолучье, квартира на Оболонской набережной, паркоместа, деньги на счетах и более 500 культурных ценностей.

Такое решение приняли судьи ВАКС Виталий Крикливый, Виктор Ногачевский и Виктор Маслов. Соответствующий иск подали юристы Министерства юстиции Украины.

В доход государства взыскали:

- Межигорье;

- гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье;

- квартиру на Оболонской набережной;

- паркоместа;

- 31 млн грн и $84 900 на банковских счетах;

- 100% доли в уставном капитале ООО Танталит и Дом Лесника;

- 537 культурных ценностей на 18,7 млн евро (книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и пушка 19 века).

Как отметили в ЦПК, большинство активов удалось конфисковать благодаря работе детективов НАБУ в рамках уголовного производства по Межигорью.

Основанием для конфискации стало то, что Янукович способствовал России в проведении подрывной и террористической деятельности против Украины и агрессивной войне.

Решение ВАКС может быть обжаловано в апелляционную палату в течение пяти дней со дня оглашения решения.

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Наталія Медведєва
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