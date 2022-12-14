Межигорье, Сухолучье, деньги и ценности. ВАКС конфисковал у Януковича все имущество
Сегодня, 14 декабря, Высший антикоррупционный суд конфисковал все имущество беглого диктатора Виктора Януковича. Об этом сообщают ВАКС и ЦПК.
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В частности, у Януковича конфискованы резиденция Межигорье, комплекс в Сухолучье, квартира на Оболонской набережной, паркоместа, деньги на счетах и более 500 культурных ценностей.
Такое решение приняли судьи ВАКС Виталий Крикливый, Виктор Ногачевский и Виктор Маслов. Соответствующий иск подали юристы Министерства юстиции Украины.
В доход государства взыскали:
- Межигорье;
- гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье;
- квартиру на Оболонской набережной;
- паркоместа;
- 31 млн грн и $84 900 на банковских счетах;
- 100% доли в уставном капитале ООО Танталит и Дом Лесника;
- 537 культурных ценностей на 18,7 млн евро (книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и пушка 19 века).
Как отметили в ЦПК, большинство активов удалось конфисковать благодаря работе детективов НАБУ в рамках уголовного производства по Межигорью.
Основанием для конфискации стало то, что Янукович способствовал России в проведении подрывной и террористической деятельности против Украины и агрессивной войне.
Решение ВАКС может быть обжаловано в апелляционную палату в течение пяти дней со дня оглашения решения.
- 16 ноября Министерство юстиции подало иск о взыскании в доход государства активов Януковича.
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