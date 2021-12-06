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Янукович подал иск в ОАСК: хочет обжаловать отстранение с поста президента

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 10:28
Янукович подал иск в ОАСК: хочет обжаловать отстранение с поста президента - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)

В скандальном Окружном админсуде Киева зарегистрирован иск бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, который хочет обжаловать свое отстранение с должности в 2014 году. Об этом сообщила в Telegram постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

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"В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск бывшего президента Януковича к Верховной Раде", – написала она.

Совгиря пишет, что по Кодексу админсудопроизводства, дела об обжаловании актов Рады подследственны в первой инстанции Верховному суду, а не ОАСК. По ее мнению, могло быть искусственное изменение подследственности.

Пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир ранее сообщал в Facebook, что экс-президент оспорит в суде постановление Рады от 22 февраля 2014 года, которым было зафиксировано его самоустранение с должности после победы Революции достоинства.

LIGA.net обратилась за комментарием в пресс-службу ОАСК.

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Янукович подал иск в ОАСК: хочет обжаловать отстранение с поста президента

Янукович подал иск в ОАСК: хочет обжаловать отстранение с поста президента

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Марк Сировой
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верховная рада ОАСК виктор янукович иск майдан
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