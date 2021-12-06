Янукович подал иск в ОАСК: хочет обжаловать отстранение с поста президента

В скандальном Окружном админсуде Киева зарегистрирован иск бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, который хочет обжаловать свое отстранение с должности в 2014 году. Об этом сообщила в Telegram постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

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"В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск бывшего президента Януковича к Верховной Раде", – написала она.

Совгиря пишет, что по Кодексу админсудопроизводства, дела об обжаловании актов Рады подследственны в первой инстанции Верховному суду, а не ОАСК. По ее мнению, могло быть искусственное изменение подследственности.

Пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир ранее сообщал в Facebook, что экс-президент оспорит в суде постановление Рады от 22 февраля 2014 года, которым было зафиксировано его самоустранение с должности после победы Революции достоинства.

LIGA.net обратилась за комментарием в пресс-службу ОАСК.

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Во второй половине февраля 2014 года, после победы Майдана, Янукович бежал из Украины в Россию. Рада приняла постановление о его самоустранении с должности и назначила на май выборы президента, на которых победил Петр Порошенко.

В Украине Янукович приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену. Суд установил, что 1 марта 2014 года с территории РФ он призвал российского президента Владимира Путина использовать армию России на территории Украины.

17 ноября 2021-го Госбюро расследований завершило расследование преступлений на Майдане в феврале 2014-го. По данным ГБР, в состав преступной группы, организовавшей убийства демонстрантов, входил Янукович и ряд чиновников того времени.

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Марк Сировой

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