Не в Ростові. Де живе експрезидент Янукович та його поплічники й чи виїжджали вони з РФ

"Не думаю, що хтось з них ризикне кудись поїхати, окрім Білорусі", – зазначив прокурор Іван Бабенко

Віктор Янукович (Фото: EPA)

Експрезидент-утікач Віктор Янукович мешкає в елітному мікрорайоні "Рубльовка" під Москвою, його оточення перебуває або на території РФ або в тимчасово окупованому Криму. Про це розповів прокурор Іван Бабенко, заступник керівника Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора в інтерв'ю Укрінформ.

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"Наскільки нам відомо, Янукович після своєї втечі в лютому 2014 року поселився в Росії. Отримав там тимчасовий притулок і проживає в мікрорайоні "Рубльовка" – у селі Барвиха в елітному будинку, який купив приблизно за $50 млн", – відповів він.

За словами Бабенка, ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, його колишні підлеглі Петро Федчук та Сергій Кусюк – теж у Росії.

Федчук - колишній заступник начальника Головного управління МВС у Києві, полковник міліції, причетний до організації побиття учасників Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року. У 2015-му він уже розганяв протест на Манежній площі в Москві, а у 2017-му був у охороні матчу Росія – Аргентина.

Кусюк – ексзаступник командира полку особливого призначення "Беркут", розшукується як причетний до масових вбивств активістів у центрі Києва в лютому 2014 року, з 2017-го став полковником ОМОНу Росгвардії.

Інформацію, що ці двоє служать у силових структурах РФ, підтверджує і Бабенко.

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Прокурор повідомив, що колишній прем'єр Микола Азаров та ексгенпрокурор Віктор Пшонка теж у РФ, а колишній голова СБУ Олександр Якименко та ексміністр оборони Павло Лебедєв перебувають у тимчасово окупованому Криму.

"Як і командир "чорної" роти "Беркута" Дмитро Садовник. До речі, Подільський райсуд Києва уже розглядає його обвинувальний акт у режимі заочного засудження. Стадія дослідження доказів обвинувачення пройшла, тому, сподіваюся, і вирок не за горами", – додав Бабенко.

Журналіст запитав, чи є можливість дістатися до експосадовців каналами Інтерполу чи на підставі двосторонніх міжнародних угод.

"На прохання слідства виставити червоні картки на Януковича і його оточення Інтерпол у 2019–2020 роках листами повідомив про неможливість їхнього розшуку. Вони посилаються на рішення Комісії з контролю файлів, яке було ухвалене на 99-й сесії ще у 2017 році, про те, що кримінальні провадження стосовно Януковича пов’язані з політичними мотивами", – відповів прокурор.

За його словами, не було зафіксовано випадків, аби Янукович або хтось з розшукуваних осіб з кола його оточення виїжджав з Росії "навіть в країни третього світу, африканські країни, чи країни, які не співпрацюють з міжнародними розшуковими інституціями".

"Не думаю, що хтось з них ризикне кудись поїхати, окрім Білорусі", – підсумував Бабенко.

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4 жовтня Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо колишнього президента України та дев'яти ексвисокопосадовців за організацію розгону та розстрілів акції протесту під час Революції гідності 2014 року.

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