Януковича та його злочинну групу судитимуть за розгін Майдану – Офіс генпрокурора
Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо колишнього президента України та дев'яти ексвисокопосадовців за організацію розгону та розстрілів акції протесту під час Революції гідності 2014 року. 18-20 лютого 2014 року вони у центрі столиці організували вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів щодо протестувальників, повідомляє відомство.
"Розслідуванням встановлено, що колишній президент України, з метою незаконного перешкоджання організації та проведенню мітингів на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС, за підбурювання представників держави-агресора [Росії], створив організовану злочинну групу", – пише Офіс генпрокурора.
До цієї групи експрезидент залучив колишнього Міністра внутрішніх справ і його заступника, командувача військ МВС України, Голову Служби безпеки України і його заступника, начальника Головного управління МВС в Києві і його заступника, командира столичного полку міліції особливого призначення "Беркут" та Міністра оборони України, зазначає відомство.
Правоохоронці не називають імен підозрюваних. На той момент посади обіймали відповідно: Віктор Янукович, Віталій Захарченко, Віктор Ратушняк, Станіслав Шуляк, Олександр Якименко, Володимир Тоцький, Валерій Мазан.
Столичний полк "Беркуту" очолював Сергій Кусюк, а Міноборони керував Павло Лебедєв. Не вдалось встановити, про якого саме заступника Мазана йдеться.
Для розгону демонстрантів 18-20 лютого 2014 року ця злочинна група організувала застосування фізичного насильства, вогнепальної зброї, військової техніки та спецзасобів з перевищенням службових повноважень правоохоронцями та службовцями внутрішніх військ, пише ОГПУ.
Хронологія подій, наведена відомством:
→ у першій половині дня 18 лютого члени злочинної групи, використовуючи повноваження, сили і засоби очолюваних ними відомств, організували силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради на підтримку голосування за повернення до Конституції 2004 року;
→ після обіду 18 лютого обвинувачені організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції";
→ вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками роти спеціального призначення ПМОП "Беркут".
Дії обвинувачених призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту, у тому числі смерті 67 цивільних.
Всього постраждали 887 цивільних та 132 правоохоронці.
Завдано майнових збитків на суму понад 16 млн грн, підсумовує ОГПУ.
- 14 червня 2021 року двоє ексберкутівців отримали по три роки в'язниці за розгін Майдану 30 листопада 2013 року.
- 24 вересня колишньому командиру харківського "Беркута" повідомили про підозру в теракті, вбивствах і завданні тяжких тілесних ушкоджень учасникам Революції гідності.
- У лютому 2023 року Офіс генпрокурора повідомив, що екскомандира спецроти київського "Беркута" судитимуть за масові розстріли активістів Революції гідності.
- У липні відомство повідомило, що Януковича та колишнього заступника міністра юстиції Володимира Богатиря судитимуть, їм інкримінують захоплення державної влади у 2010 році.
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