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Януковича та його злочинну групу судитимуть за розгін Майдану – Офіс генпрокурора

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04.10.2023, 11:39
Януковича та його злочинну групу судитимуть за розгін Майдану – Офіс генпрокурора - Фото
Віктор Янукович (Фото: EPA)

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо колишнього президента України та дев'яти ексвисокопосадовців за організацію розгону та розстрілів акції протесту під час Революції гідності 2014 року. 18-20 лютого 2014 року вони у центрі столиці організували вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів щодо протестувальників, повідомляє відомство.

"Розслідуванням встановлено, що колишній президент України, з метою незаконного перешкоджання організації та проведенню мітингів на підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС, за підбурювання представників держави-агресора [Росії], створив організовану злочинну групу", – пише Офіс генпрокурора.

До цієї групи експрезидент залучив колишнього Міністра внутрішніх справ і його заступника, командувача військ МВС України, Голову Служби безпеки України і його заступника, начальника Головного управління МВС в Києві і його заступника, командира столичного полку міліції особливого призначення "Беркут" та Міністра оборони України, зазначає відомство.

Правоохоронці не називають імен підозрюваних. На той момент посади обіймали відповідно: Віктор Янукович, Віталій Захарченко, Віктор Ратушняк, Станіслав Шуляк, Олександр Якименко, Володимир Тоцький, Валерій Мазан.

Столичний полк "Беркуту" очолював Сергій Кусюк, а Міноборони керував Павло Лебедєв. Не вдалось встановити, про якого саме заступника Мазана йдеться.

Для розгону демонстрантів 18-20 лютого 2014 року ця злочинна група організувала застосування фізичного насильства, вогнепальної зброї, військової техніки та спецзасобів з перевищенням службових повноважень правоохоронцями та службовцями внутрішніх військ, пише ОГПУ.

Хронологія подій, наведена відомством:

→ у першій половині дня 18 лютого члени злочинної групи, використовуючи повноваження, сили і засоби очолюваних ними відомств, організували силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради на підтримку голосування за повернення до Конституції 2004 року;

→ після обіду 18 лютого обвинувачені організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції";

→ вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками роти спеціального призначення ПМОП "Беркут".

Дії обвинувачених призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту, у тому числі смерті 67 цивільних.

Всього постраждали 887 цивільних та 132 правоохоронці.

Завдано майнових збитків на суму понад 16 млн грн, підсумовує ОГПУ.

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Артем Джеріпа
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майданВіктор Янукович
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