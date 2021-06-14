Первый реальный приговор: двум экс-беркутовцам дали по три года тюрьмы за разгон Майдана

Двое экс-беркутовцев получили по три года тюрьмы за разгон Майдана 30 ноября 2013 года. Об этом сообщила в Facebook адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская.

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Шевченкоский райсуд Киева вынес обвинительный приговор за превышение службеных полномочий Виктору Эйсмонту и Владимиру Мохоню.

"Это первый реальный приговор беркутам по делам Майдана. И первый обвинительный приговор по событиям 30 ноября", – сообщила правозащитница.

Суд признал экс-беркутовцев виновными по статье о превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием.

Также суд полностью удовлетворил иск Максима Федяя о возмещении морального вреда против Эйсмонта, Мохоня, Главного управления Нацполиции в Киеве и МВД в размере 400 000 гривен.

СПРАВКА. В ночь на 30 ноября 2013 года спецподразделение МВД Украины "Беркут" начало "зачистку" протестующих на Майдане, которые собрались из-за неподписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Поводом для разгона активистов стала необходимость освободить место для установки новогодней елки. На тот момент на площади было около тысячи человек – в основном это были студенты. Десятки протестующих пострадали от избиения, многих активистов задержали. После жестокого разгона Майдана протесты вышли на новый уровень – на площадь вышли уже сотни тысяч человек, что в конце концов привело к свержению режима и бегству диктатора В ночь на 30 ноября 2013 года спецподразделение МВД Украины "Беркут" начало "зачистку" протестующих на Майдане, которые собрались из-за неподписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Поводом для разгона активистов стала необходимость освободить место для установки новогодней елки. На тот момент на площади было около тысячи человек – в основном это были студенты. Десятки протестующих пострадали от избиения, многих активистов задержали. После жестокого разгона Майдана протесты вышли на новый уровень – на площадь вышли уже сотни тысяч человек, что в конце концов привело к свержению режима и бегству диктатора Виктора Януковича в Россию.

В октябре 2020-го суд объявил в розыск трех бывших бойцов "Беркута", которых Украина передала России в рамках обмена пленными.

20 апреля 2021-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя.

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Оксана Житнюк

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