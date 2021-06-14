Первый реальный приговор: двум экс-беркутовцам дали по три года тюрьмы за разгон Майдана
Двое экс-беркутовцев получили по три года тюрьмы за разгон Майдана 30 ноября 2013 года. Об этом сообщила в Facebook адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская.
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Шевченкоский райсуд Киева вынес обвинительный приговор за превышение службеных полномочий Виктору Эйсмонту и Владимиру Мохоню.
"Это первый реальный приговор беркутам по делам Майдана. И первый обвинительный приговор по событиям 30 ноября", – сообщила правозащитница.
Суд признал экс-беркутовцев виновными по статье о превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием.
Также суд полностью удовлетворил иск Максима Федяя о возмещении морального вреда против Эйсмонта, Мохоня, Главного управления Нацполиции в Киеве и МВД в размере 400 000 гривен.
- В октябре 2020-го суд объявил в розыск трех бывших бойцов "Беркута", которых Украина передала России в рамках обмена пленными.
- 20 апреля 2021-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя.
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