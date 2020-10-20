Суд объявил в розыск трех экс-беркутовцев, которых Украина отдала России в ходе обмена

По словам адвокатов, обвиняемые находятся на временно оккупированных территориях Украины

Святошинский райсуд Киева объявил в розыск трех бывших бойцов "Беркута", которых Украина передала России в рамках обмена удерживаемыми лицами в декабре 2019 года. Такое решение суд принял на сегодняшнем заседании.

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Прокуратура просила объявить экс-беркутовцев Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко в розыск, так как они не являются на заседания суда, и с ними невозможно установить связь. По словам адвокатов, обвиняемые находятся на временно оккупированных территориях Украины.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров — обвиняемые объявлены в розыск. Рассмотрение дела в суде на это время приостановят. Кроме того, решение суда направят в Интерпол, где должны принять решение о международном розыске.

Во время выступления на заседании один из бывших бойцов "Беркута" заявил, что СБУ в конце 2019 просила их согласиться на обмен, иначе, по его словам, обмен мог сорваться.

28 декабря 2019 г Киевский апелляционный суд изменил пятерым обвиняемым в убийствах на Майдане экс-беркутовцам меру пресечения на личное обязательство, так как они были включены в списки на обмен.

Семьи погибших на Майдане призвали президента не идти на этот шаг.

В Киеве прошли акции протеста против обмена беркутовцев.

В ООН заявили, что освобождение экс-беркутовцев существенно усложнит соблюдение прав родственников погибших на Майдане на справедливость.

29 декабря 2019 г бывших беркутовцев выдали боевикам.

В феврале 2020 г двое из них – Александр Маринченко и Сергей Тамтура – вернулись в Украину. Они отрицают обвинения в убийствах и заявляют, что причина их возвращения – добиться правды в расследовании дел Майдана.

Вадим Ребрина

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