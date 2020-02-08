Двое бывших беркутовцев вернулись в Киев после обмена - адвокат

Фото: Александр Горошинский/Facebook

В Киев вернулись Александр Маринченко и Сергей Тамтура, двое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых передали на оккупированные территории в рамках обмена в конце декабря. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил в Facebook адвокат Алексей Горошинский.

Адвокат опубликовал обращение Маринченко и Тамтуры к президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Рады Дмитрию Разумкову и генпрокурору Руслану Рябошапке. В нем экс-беркутовцы отрицают обвинения в убийствах участников Майдана в 2014 году и заявляют, что причина их возвращения в Киев - добиться правды в расследовании дел Майдана.

Они призвали Зеленского, Разумкова и Рябошапку отменить закон об амнистии майдановцев, обеспечить справедливое и непредубежденное расследование, и пообещали принимать участие в судебных заседаниях.

Также они заявили, что согласились на обмен в рамках нормандских договоренностей, поскольку их отказ мог бы поставить под угрозу весь процесс в целом.