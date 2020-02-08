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Двое бывших беркутовцев вернулись в Киев после обмена - адвокат

Двое бывших беркутовцев вернулись в Киев после обмена - адвокат - Фото
Фото: Александр Горошинский/Facebook
08.02.2020, 16:32

Маринченко и Тамтура заявили, что будут участвовать в судебных заседаниях и хотят добиться правды

В Киев вернулись Александр Маринченко и Сергей Тамтура, двое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых передали на оккупированные территории в рамках обмена в конце декабря. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил в Facebook адвокат Алексей Горошинский.

Адвокат опубликовал обращение Маринченко и Тамтуры к президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Рады Дмитрию Разумкову и генпрокурору Руслану Рябошапке. В нем экс-беркутовцы отрицают обвинения в убийствах участников Майдана в 2014 году и заявляют, что причина их возвращения в Киев - добиться правды в расследовании дел Майдана.

Они призвали Зеленского, Разумкова и Рябошапку отменить закон об амнистии майдановцев, обеспечить справедливое и непредубежденное расследование, и пообещали принимать участие в судебных заседаниях.

Также они заявили, что согласились на обмен в рамках нормандских договоренностей, поскольку их отказ мог бы поставить под угрозу весь процесс в целом.

  • 28 декабря 2019 года стало известно, что пятеро бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", которых обвиняют в расстреле протестующих на Майдане, были включены в списки по обмену людьми между Украиной и Россией.
  • В тот же день суд заменил арест экс-беркутовцев на освобождение под личное обязательство. Такое решение было принято в преддверии готовящегося обмена удерживаемыми лицами.
  • 29 декабря бывших беркутовцев выдали боевикам в рамках обмена.

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майдан беркут обмен Сергей Тамтура Александр Маринченко
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