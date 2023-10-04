Януковича и его преступную группу будут судить за разгон Майдана – Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт по отношению к бывшему президенту Украины и девяти бывшим высокопоставленным чиновникам за организацию разгона и расстрелов акции протеста во время Революции достоинства 2014 года. 18-20 февраля 2014 года они в центре столицы организовали совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений в отношении протестующих, сообщает ведомство.

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"Расследованием установлено, что бывший президент Украины с целью незаконного препятствования организации и проведению митингов в поддержку подписания Соглашения об ассоциации с ЕС за подстрекательство представителей государства-агрессора [России] создал организованную преступную группу", – пишет Офис генпрокурора.

В эту группу экс-президент привлек бывшего Министра внутренних дел и его заместителя, командующего войсками МВД Украины, Председателя Службы безопасности Украины и его заместителя, начальника Главного управления МВД в Киеве и его заместителя, командира столичного полка милиции особого назначения "Беркут" и Министра обороны Украины, отмечает ведомство.

Для разгона демонстрантов 18-20 февраля 2014 г. эта преступная группа организовала применение физического насилия, огнестрельного оружия, военной техники и спецсредств с превышением служебных полномочий правоохранителями и служащими внутренних войск, пишет ОГПУ.

Хронология событий, приведенная ведомством:

→ в первой половине дня 18 февраля члены преступной группы, используя полномочия, силы и средства возглавляемых ими ведомств, организовали силовой разгон участников уличного хода в Верховную Раду в поддержку голосования за возвращение в Конституцию 2004 года;

→ после обеда 18 февраля обвиняемые организовали штурм Майдана под предлогом "антитеррористической операции";

→ утром 20 февраля – расстрел митингующих сотрудниками роты специального назначения ПМОП "Беркут".

Действия обвиняемых привели к массовым жертвам среди участников акций протеста, в том числе смерти 67 гражданских.

Всего пострадали 887 гражданских и 132 правоохранителя.

Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 млн грн, заключает ОГПУ.

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