Януковича и его преступную группу будут судить за разгон Майдана – Офис генпрокурора
Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт по отношению к бывшему президенту Украины и девяти бывшим высокопоставленным чиновникам за организацию разгона и расстрелов акции протеста во время Революции достоинства 2014 года. 18-20 февраля 2014 года они в центре столицы организовали совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений в отношении протестующих, сообщает ведомство.
"Расследованием установлено, что бывший президент Украины с целью незаконного препятствования организации и проведению митингов в поддержку подписания Соглашения об ассоциации с ЕС за подстрекательство представителей государства-агрессора [России] создал организованную преступную группу", – пишет Офис генпрокурора.
В эту группу экс-президент привлек бывшего Министра внутренних дел и его заместителя, командующего войсками МВД Украины, Председателя Службы безопасности Украины и его заместителя, начальника Главного управления МВД в Киеве и его заместителя, командира столичного полка милиции особого назначения "Беркут" и Министра обороны Украины, отмечает ведомство.
Для разгона демонстрантов 18-20 февраля 2014 г. эта преступная группа организовала применение физического насилия, огнестрельного оружия, военной техники и спецсредств с превышением служебных полномочий правоохранителями и служащими внутренних войск, пишет ОГПУ.
Хронология событий, приведенная ведомством:
→ в первой половине дня 18 февраля члены преступной группы, используя полномочия, силы и средства возглавляемых ими ведомств, организовали силовой разгон участников уличного хода в Верховную Раду в поддержку голосования за возвращение в Конституцию 2004 года;
→ после обеда 18 февраля обвиняемые организовали штурм Майдана под предлогом "антитеррористической операции";
→ утром 20 февраля – расстрел митингующих сотрудниками роты специального назначения ПМОП "Беркут".
Действия обвиняемых привели к массовым жертвам среди участников акций протеста, в том числе смерти 67 гражданских.
Всего пострадали 887 гражданских и 132 правоохранителя.
Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 млн грн, заключает ОГПУ.
Новость дополняется...
- 14 июня 2021 двое экс-беркутовцев получили по три года тюрьмы за разгон Майдана 30 ноября 2013 года.
- 24 сентября бывшему командиру харьковского "Беркута" сообщили о подозрении в теракте, убийствах и нанесении тяжких телесных повреждений участникам Революции достоинства.
- В феврале 2023 года Офис генпрокурора сообщил, что экс-командира спецроты киевского "Беркута" будут судить за массовые расстрелы активистов Революции достоинства.
- В июле ведомство сообщило, что Януковича и бывшего замминистра юстиции Владимира Богатыря будут судить, им инкриминируют захват государственной власти в 2010 году.
Читайте также: СБУ задержала бывшего беркутовца: "сливал" позиции украинских войск
Комментарии