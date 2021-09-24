Одному из командиров Беркута сообщили о подозрении в убийстве митингующих на Майдане – ОГП
Бывшему командиру харьковского Беркута сообщили о подозрении в теракте, убийствах и нанесении тяжких телесных повреждений участникам Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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По данным следствия, экс-командир харьковского батальона милиции особого назначения Беркут незаконно препятствовал акциям протеста 18 февраля 2014-го в центре Киева.
Как заявляют в ОГП, подозреваемый, выполняя преступный приказ, организовал теракт, который совершили подчиненные ему силовики. Он якобы обеспечил использование спецсредств и огнестрельного оружия против митингующих. В это время участники Революции достоинства шли с Майдана к Верховной Раде, чтобы поддержать возвращение к Конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента.
В ОГП сообщают, что действия экс-командира харьковского Беркута привели к тяжелым последствиям: были убиты трое митингующих, тяжкие телесных повреждения получили 14 человек, средней тяжести – 59, легкие повреждения – 123.
Подозреваемому инкриминируется превышение власти и служебных полномочий, теракт, незаконное препятствование проведению митингов, умышленные убийства и законченные покушения на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений.
- 14 июня 2021-го двое экс-беркутовцев получили по три года тюрьмы за разгон Майдана 30 ноября 2013 года.
- 4 августа бывшему командиру харьковской роты Беркута вручили подозрение в организации террористического акта и умышленных убийств во время событий Евромайдана в Киеве в 2014 году.
- 20 сентября Офис генпрокурора сообщил о задержании бывшего правоохранителя, подозреваемого в убийстве активистов Революции достоинства в феврале 2014 года. Он скрывался от суда и следствия и был объявлен в розыск после сообщения о подозрении.
- 23 сентября сообщалось, что Дарницкий суд Киева признал Юрия Крысина виновным по делу об организации похищения активистов Майдана и пыток 21 января 2014 года, его приговорили к восьми годам лишения свободы.
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